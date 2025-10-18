Itt a vége, Lengyelországban betiltják a prémes állatok tenyésztését

Lengyelország;szavazás;betiltás;prémes állatok;

2025-10-18 14:44:00 CEST

A tenyésztőknek 2033 végéig le kell húzniuk a rolót.

A lengyel alsóház pénteken megszavazta a törvényt a prémes állatok tenyésztésének betiltásáról 2033-tól. Az ágazat ugyan hanyatlóban van, de Finnországgal és Görögországgal együtt Lengyelország még mindig a vezető prémesállat-tenyésztő országok között van Európában.

A törvény elfogadását üdvözölték az állatvédő szervezetek. „Ez nagy előrelépés, történelmi pillanat, amelyre a lengyelek legalább tíz éve várnak” – írta közleményében az Otwarte Klatki (Nyitott Ketrecek) nevű állatvédő szervezet.

A szejmben a törvénytervezetet a 460 képviselő közül 339 támogatta, közöttük az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) mintegy ötven képviselője.

A törvény értelmében a tenyészetek működtetőinek 2033 vége előtt be kell zárniuk. Azok, akik 2031 végéig eleget tesznek a rendelkezéseknek, kárpótlást kapnak. Eddig mintegy húsz európai országban tiltották be a prémes állatok tenyésztését. Egy évtized alatt 73 százalékkal esett vissza a prémes állatokat tenyésztő gazdaságok száma az Európai Unióban, és az árcsökkenés miatt a termelés várhatóan további 15-20 százalékkal csökken 2028-ig egy tanulmány szerint, amelyet a héten több civil szervezet, közöttük a Human World for Animals és a Fur Free Alliance tett közzé.

A tanulmány szerint Lengyelország a három legnagyobb prémtermelő európai ország között van Finnországgal és Görögországgal együtt, a forgalom mintegy 90 százalékát a nercbunda teszi ki.

Donald Tusk miniszterelnök üdvözölte a törvény elfogadását. „Nem volt könnyű, de annyi évi harc után végre elértük!” – írta a kormányfő az X közösségi portálon.