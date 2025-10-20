Tisza-szigetelés: fával fűtő lakásfelújítók előnyben

energetika;energiahatékonyság;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-10-20 15:02:00 CEST

A kormánypropagandisták árgus szemei előtt formálódik az ellenzéki párt eddig főképp szónoki fordulatokban megjelenő energetikai programja. F

Az elmúlt napokban több ismert energetikai szakemberrel is egyeztetett Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. A minap közös fotón jelent meg Kapitány Istvánnal: a 37 évig a Shellnél dolgozó szakember tavalyi távoztáig egy évtizeden át a brit-holland olajmulti világszintű alelnökeként tevékenykedett. A pártvezér az elmúlt napokban külügyi és energiabiztonsági kérdésekről egyeztetett Orbán Anitával is – ismerte el a HVG-nek a tömörülés. A kiterjedt diplomáciai múltat magáénak mondó, atlantistaként ismert szakember, akinek közel két évtizede az USÁ-ban Putyint bíráló könyve jelent meg, 2010 és 2014 között utazó energiabiztonsági nagykövetként képviselte az Orbán-kabinetet. Egy amerikai energiacsoport brit leányánál töltött évek után 2021-től a Vodafone hazai cégének vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be. Amióta a magyar vállalkozás a kormányközeli 4iG-hez került, a brit Vodafone globális igazgatója.

A közéletbe tavaly üstökösként berobbanó, a közvélemény-kutatások szerint a Fidesz legyőzésére jelenleg leginkább esélyes Tiszára rá is fér az energetikai célok pontosítása. A tömörülés ebbéli tervei egyelőre jórészt az elnök túlfűtött szónoklataiban öltenek testet, erősödő hangsúllyal. Magyar Péter az energiaügyeket, még ha ellentétes értékrenddel is, de Orbán Viktorhoz hasonlóan érzelmi alapon közelíti. A rosszindulatúan félremagyarázható, illetve a rájuk süthető független energiaügyi kijelentéseket a kormánypropaganda-arzenál oly szinten felnagyítja, hogy az eredeti közlések a fideszes „magyarázatok” özönében szinte elvesznek.

Az egyik fő téma a rezsicsökkentés. A kormányzati intézkedést Magyar Péter tavaly februári, első Partizán-interjújában fontos, valóságalapú politikai kerettörténetnek nevezte. Pártja mai álláspontja mégis ellentmondásos. Az elnök olykor világosan közli, hogy a Tisza Párt meghagyja a rezsicsökkentést. A propaganda mégis unásig ismételgeti, hogy tavasszal Hódmezővásárhelyen a kedvezményeket „humbugnak”, szeptemberben Facebook-oldaluk „illúziónak” nevezte és brüsszeli képviselőcsoportjuk is gyakorta támogatja a Fidesz szerint rezsicsökkentés-ellenes Unió javaslatait. A rendszer kétségkívül terheli az államkasszát, lényegében Putyin kifizetőhelye, pazarlásra ösztönöz, ráadásul a Fidesz három éve választási ígéreteivel szemben az átlagfogyasztás feletti lakossági gázdíjakat több mint hét-, az áramét pedig kétszeresére emelte. Az elnök fordulatát ugyanakkor, miszerint az európaiak a magyaroknál átlagosan többet fizetnének az energiáért, a statisztikák nem igazolják vissza. Ama felvetése viszont, hogy a nagy, elavult családi házak energiaigénye könnyen sávhatár fölé kúszhat, valós. A EU-éllovas céges rezsit szintén joggal bírálja.

A Tisza Párt a Családi Energetikai Program keretében egy évtized alatt a hazai otthonok negyede energiaigényének szinte lenullázását ígéri. Forrásul a révükön felszabaduló ezermilliárdos EU-támogatás szolgálna.

Szociális tüzelőosztásaiktól vélhetőleg nem függetlenül a tűzifa áfáját 5 százalékra csökkentenék.

A ma is szinte csak orosz kőolaj és földgáz miatt Magyar Pétert Vlagyimir Putyinról is gyakran kérdezik. Ebbéli hangsúlyai szintén változnak. Míg tavaly a Moszkvával tervezett viszonyt a Fideszhez hasonlóan még főképp pragmatikusnak nevezte, azóta elhangzott több száz beszédének oroszokat illető, Orbán Viktor Kreml-hűségének ostorozásától a megtámadott Ukrajna visszafogott támogatásáig terjedő fordulatait a tiszás tömeg hosszas „ruszkik, haza”-skandálással fogadta. Bár az augusztus 20-án ismertetett Szent István Program 7. pontjában az „orosz energiafüggőség felszámolását” 2035-ig, a „zöldenergia részarányának megduplázását” 2040-ig vállalták, ezek szintén elférnének egy Fidesz-programban. Az Európai Bizottság ugyanis nem a függőséget, hanem a teljes orosz olaj- és gázbehozatalt tiltaná, az EU egészében és legkésőbb 2027-ig.

Szintén kérdés, a zöldenergia teljesítményét vagy termelését kétszereznék-e: előbbi ugyanis aligha nőhet száz százalék fölé; nemrég pedig egy kérdező biomasszaügyben hozta zavarba.

Bár Magyar Péter az atomtémát érzékelhetően kerüli, minapi paksi fórumán tisztázta: munkahelyteremtési és energiaellátási okokból kiáll Paks 1 üzemidőhosszabbítása és Paks 2 felépítése mellett is. Igaz, utóbbi visszásságai, a korrupció, a késés, az ár és a politikai mozgatórugók miatt vizsgálatot ígér. Az elnök osztozik a Mohut illető hulladékos panaszokban, fájlalja a víziközművek elhanyagoltságát és önálló környezetvédelmi tárcát is tervez.

Az ügyben kerestük a pártot, de az elmúlt hónapban nem kaptunk választ.

Félremagyarázó hadak A fideszes propagandaközpont fürkészeinek hála kormányközeli csatornák unásig sulykolják a párt társadalompolitikai szakértője és várható képviselőjelöltje, Bódis Kriszta rezsicsökkentésről szőtt tavaszi, rövid, de félremagyarázható elmélkedését. Pénzt és energiát nem kímélve ismételgetik Surányi György közgazdász egy szeptemberi Tisza-rendezvényen elejtett, önazonos szavait is, miszerint a nemzetközi energiaáraktól függően "előbb-utóbb meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”. Azt a propagandacsúsztatást, hogy az exjegybankelnök ettől már tanácsadója is lenne, Magyar Péter cáfolta. Az orosz energiavásárlás-csökkentési tervre a Századvég a Tiszához ezer forint feletti üzemanyagtarifákat társító, szakértők szerint több ponton megalapozatlan "tanulmánnyal" rukkolt elő.