Szuperkórházak, élvonalbeli oktatás, a népességfogyás megállítása – Magyar Péter meghirdette a Szent István Programot

oktatás;önkormányzatok;népességfogyás;kórházak;Szent István;aszály;energiafüggőség;elvándorlás;Pannonhalma;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-20 13:43:00 CEST

Augusztus 20-i beszédében tíz vállalást tett a Tisza Párt elnöke Pannonhalmán a következő 5-10 évre. 2030-ig megállítanák a tömeges elvándorlást, 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget és legalább 80 évre emelnék a születéskor várható élettartamot. Magyar Péter azt ígérte, a Tisza-kormány azonnal kezelné az aszályhelyzetet, visszaadná az önkormányzatok szabadságát és hatásköreit, tíz falunként egymilliárd forintot adnának közösségi célokra.

„Ma mindannyiunk közös ügye a Működő Magyarország. Ma meghirdetem a Szent István-programot” – jelentette be Magyar Péter augusztus 20-a alkalmából mondott ünnepi beszédében Pannonhalmán.

A Tisza Párt elnök azzal folytatta: „Tíz pontban mondjuk ki, mit és hogyan vállalunk. Tíz pont, amelyben benne van az ország szívdobbanása. Tíz pont, amely mögé munka, tudás, felelősség és összefogás áll.” Az ellenzéki politikus ezt követően felsorolta ezt a tíz vállalást.

Első pont: 2035-ig megállítanák a népességfogyást

Azt a célt tűznék ki, hogy 2050-től ismét tízmillió fölé nőjön a magyarság. „A népességpolitika nem családtámogatási rubrika, hanem az élet szövete: lakhatás, munka, közlekedés, gyermekorvos, védőnő, biztonság, jog és közösség” – fűzte hozzá Magyar Péter.

Második pont: 2035-ig legalább 80 évre emelnék a születéskor várható élettartamot

„Ez azt jelenti: megelőzés, tiszta levegő, jó minőségű ivóvíz, erős alapellátás, jól fizetett szakdolgozók, méltó kórházak. A mi dolgunk, hogy ezt a rendszert megépítsük: csökkentsük a várólistákat, erősítsük a járóbeteg-ellátást, tegyük vonzóvá az orvosi és ápolói hivatást. A magyar élet évei nem lehetnek kevesebbek szomszédainkénál. Nem lehet a születési helyünk sorsunk korlátja” – fejtette ki.

Harmadik pont: 2030-ig megállítanák a tömeges elvándorlást, és elindítják a „Vár a hazád!” programot

Nyolc év alatt kétszázezer fővel növelnék a hazatérő magyarok számát. „Nem plakátokkal, hanem lehetőséggel” – mondta Magyar, aki szerint a hazahívés kulcsa a tiszta verseny, egy kiszámítható adórendszer, megfelelő szociális ellátás és erős közösség. „Aki elment, sokszor kényszerből tette. Adjuk meg nekik az okot a hazatérésre” – tette hozzá.

Negyedik pont: a TISZA-kormány tíz falunként egymilliárd forint közösségi fejlesztési keretet adna

„Ma sok településen panaszkodnak, hogy nekik most nem díszburkolat, lombkoronasétány vagy 14. garnitúra edzőmez kell, hanem orvosi eszköz, működő vállalkozások, valódi munkahelyek, kerékpárút, játszótér és falubusz. Az állam dolga, hogy partner legyen: adminisztrációt egyszerűsít, pénzt időben utal, a döntést pedig helyben hagyja” – fogalmazott Magyar.

Ötödik pont: 2035-ig minden régióban épülne egy 21. századi szuperkórház

„De nem csak fal lesz és gép, hanem szemmel látható tisztaság, betegbarát szervezés, tisztességes bérrend. (…) A szuperkórház akkor lesz valóság, ha benne a legkisebb ember is számít. Ha az orvos itthon marad, mert szakmai szabadságot kap, ha az ápoló itthon marad, mert megbecsülik. Egy MR-készülék nem old meg mindent, ha közben összedől a híd az alapellátás felett. A régiós csúcskórház mellett erősítjük a járási rendelőket és a mentőszolgálatot” – ígérte.

Hatodik pont: 2035-ig az oktatásban visszakerülünk a Közép-európai régió élére

„Nem papírral, hanem tudással mérünk. A tanár nem ellenség, hanem országépítő. A tanári pálya újra rang lesz, nem szitokszó; a fizetés követi a gazdaság teljesítményét; a tananyag korszerű, a tankönyv érthető, a gyerek pedig gyerek marad, nem statisztikai adat” – mondta a Tisza Párt elnöke. Azt is ígérte, hogy az egyetemeink közül legalább egyet a közép- és kelet-európai top háromba juttatják.

Hetedik pont: 2040-ig megdupláznák a megújuló energia arányát a hazai energiaellátásban, és 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget

„Ez nem ideológia, hanem szuverenitás” – hangsúlyozta Magyar Péter. Hozzátette: „Napelemek a háztetőkön, korszerű távhő-rendszerek, geotermia a termálvizek országában, okos hálózatok, energiatárolás, energiaközösségek. A magyar függetlenség ma villanyórán, gázórán és hőszivattyún is mérhető. Amíg a konnektoraink kelet felé vannak bekötve, addig a döntéseink sem szabadok. Energiában magyar és európai önállóságot építünk.”

Nyolcadik pont: Azonnal kezelnék a kritikus aszályhelyzetet

Magyar Péter kifejtette: „Magyarország víznagyhatalom volt, és az is lehet újra – ha okosan bánunk a kincseinkkel. A Tisza és a Duna megóvása, tározók és árterek visszaadása a természetnek, belvíz és aszály kezelése egyszerre; az öntözés korszerűsítése, a talaj vízmegtartó képességének növelése. A Balaton, valamint álló- és folyóvízeink megmentése nem romantika, hanem nemzetstratégia: a vízminőség javítása 2030-ig, a part »közjó« jellegének helyreállítása, a nádasok védelme, a csapadékvíz visszatartása. Az alföldi gazdákért kell felelősséget vállalnunk, akik ma a száraz repedéseket számolják a földeken.”

Kilencedik pont: 2030-ra a levegőszennyezést az év 95 százalékában az egészségügyi határérték alá szorítanák

Magyar Péter arról beszélt, a rossz levegő évente tízezer életet követel. „Tiszta buszok a városokban, korszerű fűtés vidéken, energiahatékonysági programok a régi házaknál, zöld ipar a barna helyett. (...) A tiszta levegő olyan, mint az igazság: nem lehet belőle kevesebbel beérni” – fogalmazott.

Tizedik pont: Visszaadnák az önkormányzatok szabadságát, a függetlenséget, hatásköröket, forrásokat

„A kormány nem tekintheti alattvalónak a helyi eszet és lelket. Visszaadjuk, ami jár: saját adóbevételek tisztességes aránya, önálló döntési jog a hazahozott európai uniós források egy része felett a településfejlesztésben, partneri viszony az állammal. Mert az ország akkor működik, ha a falvak és a városok működnek. És azok akkor működnek, ha nem pórázon vezetik őket, hanem felelősen megbíznak bennük. Függetlenség, hatáskör, forrás: együttműködés a közjóért” – sorolta.

A Tisza Párt elnöke azt is ígérte, a program végrehajtását a Tisza-kormány megalakulásának első napjától nyilvánosan, negyedéves bontásban követik majd. „Ez a tíz pont nem kívánságlista, hanem munkaterv. És hogy ne legyen a szó üres, mindegyik pont mögé odaállítjuk a forrást, a határidőt és a felelősöket” – magyarázta.

Magyar Péter ezt követően az Orbán-rendszernek üzent. „Aki Magyarországon kormányoz, az nem uralkodhat a népen. A hatalom nem kiváltság, hanem munka; nem zsákmány, hanem számonkérhető szolgálat. A kényes kérdésekre egyértelmű válaszokat kell adni: amikor a közpénz magánpénzzé válik, az nem a tehetség jele, hanem bűn. Amikor a keleti függőségből erényt faragunk, az nem okosság, hanem árulás. Amikor a kultúrát megosztásra használjuk, az nem ízlés, hanem méltatlanság” – mondta. Majd arról beszélt, a jövő nem kizárólag Budapesten és a megyeszékhelyeken dől el, hanem abban, hogy a legkisebb faluban lesz-e még egyebek mellett óvoda, bolt, háziorvos, buszjárat, tiszta levegő vagy ivóvíz.

„Ma Pannonhalmán ígéretet teszek: a Szent István Program végrehajtása közben senki sem marad az út szélén. Aki tanít, annak megbecsülést adunk; aki gyógyít, annak eszközt és csapatot; aki gazdálkodik, annak vizet, földet és piacot; aki haza akar jönni, annak tiszta feltételeket; aki települést vezet, annak szabadságot és forrást. Aki dolgozik, annak becsületet. Aki bajban van, annak segítséget. És aki lop, annak felelősségre vonást”

– ígérte Magyar Péter.

Szerinte ha ezt a programot sikerül megvalósítani, akkor Magyarország nemcsak túlél, hanem gyarapodik. „Nemcsak múltja, hanem jövője is lesz Európában. Mert mi nem Európa peremén akarunk álldogálni, hanem Európa szívéhez akarunk tartozni – úgy, ahogy Szent István is akarta” – fűzte hozzá.