Magyar Péter szerint egy ügynök, egy pedofil és a kegyelmi botrány egyik szereplője is köthető Zánkához, ahol most a fideszes harcosok edzenek

„A gyűlölethétvégét Zánkán, a volt úttörőtáborban – ma már Erzsébet-táborban – rendezik meg, ahol Orbán Viktor jelenleg a Harcosok Klubja nevű trollszervezettel ismét edzőtábort tart” – reagált Magyar Péter a miniszterelnök és más fideszesek által egyfolytában reklámozott hétvégi kormánypárti rendezvényre. „De hol is?” – tette fel a kérdést az ellenzéki politikus, aki maga válaszolt is rá a Facebook-oldalán.
„Az állam a gyermektábort ingyen adta át annak az alapítványnak, amelyet a Digitális Szuverenitásvédelmi Polgári Kör tagja, a valószínűsíthetően 3/3-as ügynök, közpénzen stadion- és hotelépítő Kiss-Rigó László püspök alapított. A „3/3-as” jobbkeze egy volt KDNP-s szegedi önkormányzati képviselő, Kothencz János. A Kothencz által alapított ÁGOTA-táborban korábban még Kaleta Gábor is részt vett” – emlékeztetett a Tisza Párt elnöke a 19 ezer pedofilképpel lebukó egykori perui nagykövetre.
Magyar Péter felidézte azt is, az Erzsébet-tábor hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésére kapja a forrásokat, nem pártrendezvényekre. „Az alapítványnak jelenleg is kurátora Balog Zoltán református püspök, akinek köze volt a pedofilsegítő Kónya Endrének adott kegyelemhez. Szent Erzsébet az árvák védőszentje. Minden résztvevő szégyellje magát – nagyon mélyen” – szólította meg a fideszes harcosokat a Tisza Párt.Orbán Viktor újra edzőtáborba ment a digitális harcosaival, de poloskák helyett most velős pirítóssal nyitottPartvist ragadott Orbán Viktor, kisöpörte a poloskákat a Harcosok Klubja edzőtáborábanKiskorúakat túlóráztattak éjszakába nyúlóan az Orbán-kormány zánkai üdülőjében