gyermekvédelem;Orbán Viktor;edzőtábor;Zánka;szégyen;Erzsébet-tábor;Magyar Péter;Harcosok Klubja;

2025-10-18 21:32:00 CEST

Magyar Péter szerint egy ügynök, egy pedofil és a kegyelmi botrány egyik szereplője is köthető Zánkához, ahol most a fideszes harcosok edzenek

A Tisza Párt elnöke szerint a Harcosok Klubja rendezvényének minden résztvevője szégyellheti magát.