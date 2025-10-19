Hárman meghaltak Szávaszentdemeternél, miután a 120-szal száguldó busz felborult a 83 utasával

Szerbia;buszbaleset;halálos baleset;Délvidék;

2025-10-19 20:24:00 CEST

A rendőrség szerint a sofőr óriási felelőtlenséggel járt el.

Három ember életét vesztette egy buszbalesetben Szávaszentdemeternél, miután felborult egy 83 főt szállító, 120 kilométer per órás sebességgel hajtó autóbusz - számolt be róla a Szabad Magyar Szó.

Az első hatósági feltevések szerint a balesetet a sebesség okozta. „A sofőr rendőrségi őrizete ma 11 órakor lejár, és az ügyész elé állítják. Feltételezzük, hogy az őrizetét meghosszabbítják” - tájékoztattak, hozzátéve, óriási felelőtlenség, hogy az emeletes busz 83 utassal a fedélzetén 120-szal haladt. „A fizika egyszerűen nem engedte, hogy a jármű ilyen sebességnél az úton maradjon” - állapították meg.

Rendőrségi közlések szerint az autóbusz rendkívüli műszaki vizsgálatát idén szeptember 15-én végezték el, míg a sofőr orvosi vizsgálatát pedig 2024 végén. Az érintett útszakaszt felújítást követően nemrég nyitották újra, azóta a közlekedési rendőrök több mint 60 szabálysértést jegyeztek fel a megengedettnél nagyobb sebességgel történő közlekedés miatt. A balesetet szenvedett busz 70 éves sofőrjét őrizetbe vették.

A busz a Healthcare nevű cég alkalmazottait szállította, amely háromnapos gyászt tart a három ember halálával járó tragédia miatt. A sérültek közül 7-en vannak még intenzív osztályon, de állapotuk szerencsére stabil.