Volodimir Zelenszkij kész Budapesten találkozni Vlagyimir Putyinnal, de szerinte az orosz elnököt már nem lehet szavakkal megállítani

orosz gáz;orosz olaj;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-19 22:50:00 CEST

Az ukrán elnök az elmúlt napok diplomáciai eseményeire reflektált.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll arra, hogy akár Budapesten is találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - derült ki abból az interjúból, amelyet az ukrán elnök adott az NBC-nek.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy a következő csúcstalálkozóját a magyar fővárosban tartja Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború befejezése érdekében. Szivárgó információk szerint Volodimir Zelenszkijt meglepte a helyszín, amikor pénteken washingtoni látogatásra ment, az NBC-nek adott interjújában azt tisztázta, annak ellenére kész Magyarországra jönni, hogy az Orbán-kormány többé-kevésbé nyíltan ellenséges a kijevi vezetéssel szemben.

Azon túl, hogy hajlandó a személyes találkozóra, az ukrán elnök terroristának nevezte Vlagyimir Putyint, Donald Trumpot pedig felszólította, hogy gyakoroljon a jelenleginél nagyobb nyomást az orosz kollégára. Megjegyezte, hogy az orosz-ukrán háború kiterjedtebb a gázai konfliktusnál, az orosz katonaság pedig a világ második legerősebb hadserege.

Volodimir Zelenszkij az interjúban elismerte, hogy nem érte el legfontosabb célját, azt, hogy Ukrajna Tomahawk rakétákat kapjon az Egyesült Államoktól. Jó, hogy Donald Trump nem mondott nemet, de nem mondott igent sem – mondta erről.

Volodimir Zelenszkij korábban az X-en leszögezte, Ukrajna soha nem kereste a háborút, feltétel nélküli tűzszünetet kötöttek, békelehetőségeket kerestek és várták, hogy a világ megtalálja a módját, miként állítsák meg a légi, szárazföldi és tengeri csapásokat. „De Oroszország az, amely folyamatosan akadályozza ezt a folyamatot – manipulál, elhúzza a tárgyalásokat, légicsapásokkal terrorizálja népünket, és fokozza a frontvonalon a támadásokat. A háború csak azért folytatódik, mert Oroszország nem akarja, hogy véget érjen” - fogalmazott.

Az ukrán elnök közölte, hogy az oroszok - akiket terroristaként jellemzett - szinte minden nap több száz támadást hajtanak végre a kritikus és polgári infrastruktúra ellen. „Csak ezen a héten Oroszország több mint 3270 támadó drónt, 1370 irányított légibombát és közel 50 különféle típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen” - írta. Úgy folytatta, partnereivel együtt folyamatosan erősíti az ország védelmét, légvédelmét. „Putyint nem lehet szavakkal megállítani – nyomásgyakorlásra van szükség. A világ látja, hogy Oroszország csak az erőre reagál, ami azt jelenti, hogy az erő általi béke működhet. Ukrajna soha nem fog vérdíjat fizetni a terroristáknak a bűncselekményeikért, és számítunk partnereinkre, hogy emellett az álláspont mellett is kitartanak” - írta az ukrán elnök. Végezetül határozott lépéseket kért az Egyesült Államok, Európa, a G20 és a G7 országok részéről, s köszönetet mondott mindenkinek, aki segíti erőfeszítéseiket.

Egy másik X-bejegyzésében Volodimir Zelenszkij azt hangsúlyozta, hogy miképp azt az Egyesült Államok is jelezte, nem lenne szabad orosz energiahordozókat vásárolniuk. Közlése szerint az amerikaiak készek annyi földgázt és kőolajat szállítani, amennyire szükség van az orosz készletek pótlásához, a régió pedig rendelkezik a szükséges infrastruktúrával és potenciállal ahhoz, hogy elősegítse a leválást az oroszokról.

Mint ismert, a legtöbb EU-s tagállam már érdemi lépéseket tett az orosz energiahordozókról való leválás érdekében, az Orbán-kormány azonban hallani sem akar erről, noha korábban a Trump-adminisztráció is hasonló lépések szükségességéről szólt. A magyar kabinet azóta állítása szerint elmagyarázta az amerikaiaknak, hogy miért is szükséges az oroszoktól vásárolni a földgázt és a kőolajat, amelyből Vlagyimir Putyin a háborúját finanszírozhatja.