Szijjártó Péter: Az EU-s politikusok többsége mindent meg fog tenni a budapesti Trump–Putyin-csúcs megakadályozásáért

Európai Unió;Szijjártó Péter;orosz-ukrán háború;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

2025-10-19 10:01:00 CEST

Mert háborúpártiak. A találkozó időpontjáról még a külügyminiszteri megbeszéléseken döntenek.

Orbán Viktor az egyetlenegy olyan politikus ma az Európai Unióban, aki a világ valamennyi nagyhatalmának vezetőjével egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést és kapcsolatot fenntartani - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Donald Trump amerikai és Vlagyimie Putyin orosz elnök Budapesten tartandó csúcstalálkozójáról.

Szijjártó Péter azt mondta, Európa legbiztonságosabb országa és a nemzetközi békepárti tábor leghangosabb európai tagja ma Magyarország, amihez képest az európai uniós országok közül szinte mindegyik - Magyarország mellett Szlovákia a kivétel - háborús politikát folytat. A brüsszeli politikusok döntő többsége az orosz-ukrán háborút a saját háborújának állítja be, az Európai Unió háborúra készül, hadi üzemmódba akarja állítani az Európai Uniót, fel akarja fegyverezni Ukrajnát, finanszírozni akarja Ukrajnát az európai emberek pénzéből. Magyarország békecsúcsot szervez. Ez a különbség - jegyezte meg.

Ami a szervezést illeti, Szijjártó Péter elárulta, hogy Orbán Viktor még aznap este beszélt Donald Trumppal, majd másnap reggel Vlagyimir Putyinnal, ő maga pedig amerikai és orosz diplomáciai vezetőkkel egyeztetett. Tájékoztatása szerint a csúcstalálkozó előtt előkészítő megbeszéléseket szerveznek, ezek koordinálására a külügyminisztereket jelölték ki, amint ezek lezajlanak, világossá válhat a menetrend, majd a pontos dátum is.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a csúcstalálkozó, mindent meg fog tenni a béke érdekében. Demagóg propagandának nevezte azt a kijelentést, hogy Magyarország elszigetelődött volna, sokkal inkább az Európai Unió szigetelődött el a világpolitika színpadán a legerősebb politikai szereplőitől. Az elmúlt nyolc évben az európai politikusok versenyt rendeztek egymás között abban, hogy ki tud bántóbb, „bunkóbb” megjegyzéseket tenni Donald Trumpra. – Az Európai Unió elszigetelte magát Kínától azzal, hogy rendszerszintű riválisnak minősíti és a tagállamok akarata dacára vámokat vetett ki a kínai elektromos autókra. Az Európai Unió elszigetelte magát Oroszországtól a szankciókkal, azzal, hogy arra kényszeríti az európai országokat, hogy kétszeres, háromszoros, négyszeres árat fizessenek az energiahordozókért. Európa elszigetelte magát a jövő kontinensétől, Afrikától azzal, hogy mindenfajta genderőrülettel kapcsolatos feltételt támaszt a gazdasági, kereskedelmi együttműködés útjába - sorolta a miniszter, hozzáfűzve, az Európai Unió és az európai politikusok döntő többsége mást nem tesz, mint akadályozza a békefolyamatot.

– Biztosak lehetünk benne, hogy az európai uniós politikusok döntő többsége a következő hetekben vagy napokban mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a csúcstalálkozó ne jöhessen létre, mert ha a csúcstalálkozó létrejön, az a béke esélyét kínálja fel, ők pedig a háború meghosszabbításában érdekeltek

- jelentette ki a magyar diplomácia vezetője.