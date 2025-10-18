Álljanak meg ott, ahol vannak – szólította fel Donald Trump Ukrajnát és Oroszországot, miután találkozott Volodimir Zelenszkijjel

Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2025-10-18 08:06:00 CEST

Mintha újra változott volna az amerikai elnök álláspontja.

Donald Trump amerikai elnök pénteken – miután fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban – felszólította Kijevet és Moszkvát arra, „álljanak meg ott, ahol vannak”, és vessenek véget brutális háborújuknak – írja az AP amerikai hírügynökség.

Az ukrán elnökkel folytatott, több mint kétórás megbeszélést követően Trump saját, Truth Social közösségi oldalán úgy fogalmazott: már elég vér folyt, és meg kellene állniuk ott, ahol vannak.

Hirdessenek mindketten győzelmet, hagyjuk, hogy a történelem döntsön!

– üzente az amerikai elnök.

Az AP szerint Trump – nem sokkal azután, hogy Floridába érkezett, ahol a hétvégét tölti – a feleket arra szólította fel, azonnal állítsák le a háborút, valamin utalt arra, hogy Moszkva tartsa meg a Kijevtől elvett területeket. Újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: meg kell állni a frontvonalnál, és mindkét félnek haza kell mennie a családjához, abba kell hagyni a gyilkolást.

A fenti megszólalások arra utalnak, hogy megint változott az amerikai elnök háborúval kapcsolatos álláspontja, az elmúlt hetekben ugyanis növekvő türelmetlenséget mutatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben, és nyitottabbnak tűnt Ukrajna segítésére. Szeptemberben, amikor az ENSZ-közgyűlésen találkozott Zelenszkijjel még azt is mondta, szerinte Ukrajna a teljes területét visszaszerezheti Oroszországtól.

Mint megírtuk, Trump pénteken, a fehér házi látogatáson lévő Zelenszkijjel az oldalán azt mondta, Vlagyimir Putyin meg akar egyezni a háború lezárásáról, de nem tett ígéretet az ukrán elnöknek a Tomahawk rakéták átadására. Az újságírók kérdései között felmerült Orbán Viktor magyar miniszterelnök neve is, aki Donald Trump szerint remek vendéglátója lesz a Budapesten tartandó tervezett Trump-Putyin csúcstalálkozónak. Arra a kérdésre, hogy Zelenszkij csatlakozásával esetleg három oldalúval bővülhetne a csúcstalálkozó, csak annyit mondott: ez a kérdés még nem eldöntött.