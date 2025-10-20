Canterbury-i kérdések az Úrhoz: Vance és Musk is kiakadt a katedrálist díszítő graffitiken

graffiti;installáció;Canterbury;

2025-10-20 09:56:00 CEST

Különleges installációs kísérlethez nyerte meg a Canterbury katedrális anglikán püspökségét Alex Vellis brit–görög költő. A „Hallgass minket” projekt tagjaként graffitiket állítottak ki a délkelet-angliai székesegyházban.

A hétköznapi emberek Istenhez intézett eredeti graffitijei személyes kíváncsiságokat ötvöznek az ókori építészettel. Merre tart az emberiség? Milyen a menny­ország építészete? Mi történik, ha meghalunk? Alex Vellis kivételes együttműködésről számolt be Facebook-oldalán Jacqueline Creswell vizuális kurátor művészeti tanácsadóval és marginalizált közösségekkel.

A kiállításról J. D. Vance amerikai alelnök is véleményt formált, szerinte egy gyönyörű történelmi épületet sikerült elcsúfítani, és egy másik szélsőjobboldali influenszer, Elon Musk is rosszallását fejezte ki. A Canterbury katedrális vezetése megvédte a három hónapig látható matricainstallációkat. David Monteith dékán elismerte, hogy az emberek „vagy imádni fogják, vagy utálják majd” a tárlatot. De az igazsághoz legközelebb vélhetően azok a vélemények vannak, miszent Istennek tetsző élő kommunikáció folyik az ódon falak között.