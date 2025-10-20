Népszava;mesterséges intelligencia;felolvasás;

Hallgassuk a Népszavát! – 2025. október 20.

2025 áprilisa talán minden eddiginél őrültebb fordulatot hozott a mémkultúrában. Egyetlen ikonikussá vált mondat miatt fiatalok tömegei váltottak mozijegyet, majd okoztak rendszerint káoszt az Egy Minecraft-film vetítésén. Kék cipőben szereplő, AI által generált cápa és ehhez hasonló lények váltak az életünk részévé, újabban pedig az a vicc, ha egymás után kimondja valaki a hatos és a hetes számot. A brainrot (agyrohasztás) tartalmakban kár bármilyen mögöttes jelentést keresni, a koncentrációnak viszont olyan gyomrost ad, hogy abból nehéz talpra állni.