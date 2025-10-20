Nagy Márton 700-800 ezer forintos költséggel szállt meg Brüsszelben

közpénz;Nemzetgazdasági Minisztérium;Nagy Márton;

2025-10-20 09:46:00 CEST

Ebben az ársávban már pazar szobákat lehet kapni a belga fővárosban.

Kilenc hónap alatt tizenkét külföldi hivatali úton vett részt Nagy Márton: kétszer öt napot töltött Kínában, valamint egy hetet Japánban. A szállásköltségek azonban két brüsszeli és egy ausztriai út esetében emelkedtek a legmagasabbra, meghaladva még egyes ötcsillagos szállodák legdrágább lakosztályainak árait is – írja a 24.hu.

Mivel a tárca nem közölte, hogy pontosan melyik szállodában szállt meg ezen összegekért a politikus, a portál perre készül, hogy választ kapjon kérdéseire. A lap számításai szerint, ha valaki olyan ársávban foglal szállást Brüsszelben, mint amilyet Nagy Márton tett közpénzből, akkor egy 100 négyzetméteres, hangszigetelt lakosztályban, márványfürdőszobával, privát szaunával és városra néző panorámával rendelkező lakosztályban is megszállhat. A tárcavezető útjainak részleteiről 2024 novembere és 2025 augusztusa közötti időszakra kértek adatokat. Nagy Márton tizenkét kiküldetésen, nyolc országban járt az elmúlt kilenc hónapban, amelyekkel a remélt – de összességében inkább sikertelennek bizonyult – gazdasági rajtot próbálta erősíteni.

A nemzetgazdasági miniszter 2024. november 28. és december 2. között, a magyar uniós elnökség hajrájában tartózkodott a belga fővárosban. Csütörtökön a Versenyképességi Tanács ülését vezette, ahol a tagállamok szakminiszterei megvitatták a legfontosabb uniós gazdaságpolitikai kérdéseket. A hétvégét is Belgiumban töltötte, hétfőn ugyanis újabb ülést elnökölt, ezúttal a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi és fogyasztóvédelmi ügyekkel foglalkozó EPSCO Tanácsban, és kétoldalú találkozókon is részt vett, bár ezekről a tárca nem adott részletesebb tájékoztatást.

A takarékosság szelleme azonban csak az időbeosztásban érvényesült, mivel a miniszter szállásköltsége négy napra 3 325 597 forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy éjszakánként 831 399 forintot költöttek a kényelmére, ami Brüsszelben is kiemelkedőnek számít. A vizsgált háromnegyed év hivatali útjai közül ekkor fizette a minisztérium a legmagasabb hotelszámlát Nagy Márton után.