Orbán Viktor szerint nem áll jól a Fidesz, de olcsóbb lesz a kenyér a budapesti Trump–Putyin-találkozótól

Fidesz;kampány;Orbán Viktor;mozgósítás;Harcosok Klubja;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

2025-10-20 08:48:00 CEST

Az ellenfelet pedig fel kell őrölni, gyengíteni, a választás napján pedig be kell vinni a végzetes csapást.

Saját állítása szerint sem tartott lelkesítő beszédet a Harcosok klubjának vasárnapi, zánkai rendezvényén a miniszterelnök.

A Telex egy, a beszédről készült hangfelvételre hivatkozva arról számolt be, hogy Orbán Viktor szerint az, hogy Magyarországon kíméletlen és időnként durva a politikai kampány, nem azért van, mert a magyarok kíméletlenek és durvák, hanem mert világszerte ilyenné vált a politika. Azt állítja, ha nem a Fidesz nyert volna az előző választáson, pontosan olyan nehézségekkel néznénk szembe, mint a nyugati országok, amelyek lefelé tartó pályán vannak. Szerinte Magyarország, noha szegényebb, emelkedő trendben halad. Ezért úgy véli, a haza sorsa azon múlik, hogy a harcosok elvégzik-e a feladatot, és „megnyeritek-e a választást”. „Nem azért jöttem, hogy lelkesítő beszédeket mondjak nektek, mert hát minek” – tért át Orbán Viktor az edzésre, miután ismertette, miért tartja szükségesnek az újabb kétharmados Fidesz-győzelmet. A harcosokat játékosoknak nevezte, saját magát pedig játékosedzőnek, akinek az a dolga, hogy meccstervet állítson össze az ellenfél legyőzésére. Közölte, ezt nem egymaga készíti, hanem szakértőkkel közösen.

Megemlítette azt is, hogy az utcai küzdelembe bevonják a „bátorságlovag” Lázár Jánost. A kampánycsapat átszervezését azzal indokolta, hogy a következő kampány nem olyan lesz, mint a korábbiak, noha lesznek ismerős elemek is. „Például kell adatbázis. Név szerint ismerni kell minden szavazót. Ahhoz el kell jutni. Lesz mozgósítás.” Ugyanakkor szerinte a napi politikai viták elsődleges tere már nem a kocsma és a piac, hanem a digitális tér. „Úgy, ahogy van, a politika felköltözött erre a térre” – mondta, majd rögtön hozzátette, hogy ez nem jelenti a nem digitális környezet súlyvesztését. „Azért fogunk nyerni, mert az nem vesztette el a jelentőségét, és nekünk ott óriási előnyünk van” – mondta. A digitális térben legalább döntetlenre kell kihozni a mérkőzést, hogy a Fidesz valós életben meglévő fölénye érvényesülhessen.

Arról is beszélt, hogy a politika egykor programokról, teljesítményekről, vezetőkről szólt, a választók pedig ezek alapján alkotott véleményük szerint döntöttek. Szerinte ma már nem a kormány teljesítményének higgadt mérlegelése alakítja a közhangulatot. „Hanem mondjuk reggel valaki kiírja, hogy nem tudom, melyik kormánypárti politikus feleségének 86 centiméter magas sarkú cipője volt, ami egymillió forintba került”, és ezt tárgyalják egész nap. Úgy látja, az ilyen napi impulzuskampányok dominálják a politikát. „Kicsi, jelentéktelen ügyből elindul egy hógolyó, és estére egy nagy lavina lesz belőle”. Ha ezekbe nem avatkoznak be oly módon, hogy ők is beszállnak, vagy tudatosan bedobnak egy másik témát, akkor nap mint nap elveszítik a közhangulatért folyó versenyt – magyarázta. Mivel ez naponta halmozódik, „az értelmes vita kampányidőszaka” beköszöntéig olyan közérzet jön létre, hogy elvesztetted a választást.

Az emiatt átalakított struktúrában Gyürk András stratégiai igazgatóként „a legtitkosabb munkák műhelyében” dolgozik, ő felel a mérésekért, az azokból levonható következtetésekért és a kampány stratégiai kérdéseire adható helyes válaszokért. A napi kampányirányítást az Orbán Balázs vezette kampányközpont végzi. Van egy mozgósítási igazgató is, „kommandante Kubatov”, akinek a feladata a Fidesz mozgósítási rendszerének üzemben tartása. „Segítsétek őt. Nem állunk jól. Nem állunk jól” – nyomatékosította a kormányfő. Itt arról is beszélt, hogy az adatbázisaik nincsenek megfelelő állapotban, márpedig választást nem lehet úgy nyerni, hogy nem ismerik név szerint az összes szavazót. Ebben a kiélezett küzdelemben, ami most következik, különösen nem – fűzte hozzá. Megjegyezte, még ha Kubatov Gábor rendbe is teszi az adatbázisokat, az önmagában nem elég a győzelemhez, a digitális térben is naponta nyerni kell. A harcosoknak minden nap legalább fél órát kell a digitális küzdelemre fordítaniuk, a végén pedig azt kérik majd tőlük – ekkor már a digitális csatát a személyes mozgósításra állítva át –, hogy „mindenki az utolsó hét minden napját adja oda a kampánynak”.

Orbán Viktor szerint a választás tétje, hogy a magyar úton vagy az úgynevezett „brüsszeli” úton haladunk tovább. Ezt követően megemlítette a közelgő budapesti Putyin–Trump találkozót, majd felidézte a bevallása szerint „ótvaros komcsi dumát”, amely szerint amikor a magyarok végre kihúzhatnák magukat, az első kérdés rögtön az, hogy olcsóbb lesz-e ettől a kenyér. Ő „egészen kis purdé” korában Alcsúton sokáig figyelte a baromfiudvart, ahol azt látta, hogy akadnak tehetségesebb csirkék, amelyek ügyesen helyezkednek, tudatosan elkerülik a vágást, majd sokat és céltudatosan edzenek – mintegy edzőtábort tartanak –, és aztán egy napon már fel tudnak szállni a kerítésre. De mindig, mielőtt megszökhetnének és elérhetnék a szabadságot, megjelenik a nagyanyja, és ollóval levágja a szárnyuk végét. „Ez életem meghatározó politikai élménye” – mondta. „Jönnek a komcsik, és hopp, levágják a szárnyadat. Esélyt se kapunk!” – magyarázta, majd hozzátette, „igen, olcsóbb lesz tőle a kenyér” a budapesti Trump–Putyin-csúcstól.

Alig fél órával azután mondta, hogy azt állította, a kampányt Orbán Balázs vezeti, a miniszterelnök közölte, hogy április végén vette át a kampány irányítását. A kormányfő mindezt a. Úgy vélte, azóta a választások szempontjából a legfontosabb eredményt már elérték. „Áprilisban az a duma járta országszerte, hogy tőlünk már nem lehet várni semmit. Öregek, kövérek, lusták, működtetni se tudják az országot, ötletük sincs, ezekre már nemcsak azért nem érdemes szavazni, mert utálatos alakok, hanem azért, mert nem is várhatunk tőlük semmit”. Orbán Viktor szerint áprilisban ez volt a helyzet, ma viszont már senki sem állít ilyesmit.

Az ellenfélről azt mondta, táborukban vannak olyanok, akik maguk sem tudják, miként kerültek oda, és az is előfordulhat, hogy idővel kilépnek. Ugyanakkor az ellenfél táborának magját alkotó emberek nem véletlenül vannak ott. „Az ellenfeleink gyülekezetének a magja a rossz emberek gyülekezete” – mondta, majd hozzátette, hogy ezt nyilvánosan soha nem fogja kimondani, mert nem az a feladata, hogy élezze a konfliktust. „De egy edzőtáborban, amikor a bal szélsőnek fel kell készülnie a jobb hátvédre, akkor tudni kell, hogy a rossz ember térden fog rúgni. Nem leszerelni fog, térden fog rúgni (...) Olyan ember, aki rossz ügy szolgálatába állt, véresszájú, agresszív, és meg akar téged félemlíteni” – folytatta, megjegyezve, jó gondolkodású embert nagyon keveset, talán egyet sem találnak az ellenfél területén.

„A harc, amit vívunk, ha nem is mindig feltétlenül esztétikus, de jó harc, a mi harcunk jó harc, és ezért lényegében rettenthetetlenek vagyunk” – mondta. A beszéd végére maradt még egy futballos történet abból az időszakból, amikor a parlamenti csapatban játszott, és a csapatkapitány mindenkit csatárnak állított be. Amikor ő rákérdezett, ki fog védekezni, a kapitány csak annyit felelt, hogy az ellenfél. Az üzenet egyértelművé tétele érdekében ki is fejtette, hogy szerinte most a Fidesz támad, az ellenfél védekezik, fenn kell tartani a nyomást, és a következő hat hónapban folyamatosan, végig támadni szükséges, „fel kell őket őrölni, le kell őket gyengíteni, és a választás napján be kell vinni a végzetes csapást” – fogalmazott.