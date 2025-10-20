Hadházy Ákos: Szalai Vivien villantott egy tízmilliós táskát, Orbán Viktor állítólag ordítozott azokkal, akik a közösségi médiában luxiznak

TV2;Hadházy Ákos;luxizás;

Nem az a baj, hogy luxuscikkeik vannak a NER-eseknek, hanem az, hogy mutogatják azokat.

Tízmillió forint értékű Birkin táskát villantott Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója – derül ki Hadházy Ákos hétfői Facebook-posztjából.

A független országgyűlési képviselő közölte, hogy az adófizetők dobták össze az árat, „Rogán Antal ugyanis az önök pénzéből költ milliárdos, mocskos propagandakampányokra a TV2-n” is.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy a NER-hez köthető, luxuséletet élő nők mostanában mintha kevesebb, a fényűzést bemutató képet osztanának meg. Ezt azzal magyarázta, hogy – ha igazak az általa hallott információk – Orbán Viktor egyeseket személyesen, ordítva szidott, amiért a közösségi médiában teszik közzé ezeket a felvételeket.

Az ellenzéki politikus szerint a miniszterelnöknek nem magával a fényűzéssel van gondja, hanem azzal, hogy mindezt közszemlére teszik. Hadházy Ákos ugyanakkor semmiféle konkrétummal vagy bizonyítékkal nem támasztotta alá, hogy a kormányfő személyesen intézkedett volna az ügyben.