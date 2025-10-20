Magyar Péter: Orbán Viktor egy rettegő, a hatalmáért mindenre képes maffiafőnök benyomását keltette

Orbán Viktor;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-10-20 10:25:00 CEST

Szerinte nem magyar áll szemben a magyarral, hanem a miniszterelnök és a háromezer janicsárja ejtette túszul a hazánkat.

Egy megzavarodott, a hatalmáért mindenre képes, rettegő és az összeomlás szélén álló maffiafőnök benyomását keltette a miniszterelnök a Harcosok klubjának zánkai rendezvényén – állította a Tisza Párt elnöke.

Mint korábban, a Telex cikke nyomán mi is hírt adtunk róla, Orbán Viktor az eseményen többek között arról beszélt, hogy a Fidesz adatbázisa nem áll különösebben jól, valamint megemlítette, hogy a digitális térben döntetlenre kell kihozniuk a meccset.

Magyar Péter szerint „Orbán Viktor végképp elszabadult a gyerekektől lenyúlt zánkai táborban, a másnapos harcosainak tartott gyűlöletdzsemborin, és háborút hirdetett tulajdonképpen az egész nemzet ellen. Illegális adatbázisok építésére hívta fel a harcosait.” A politikus hozzátette, hogy nemcsak a vele egyet nem értőket nevezte eltaposandó rovarnak, hanem a saját „harcosait” is különböző állatokhoz hasonlította. „Volt itt minden: tyúkok, disznók, böllér, dárda, szerenád, játékosedző, meccsterv” – fogalmazott.

Megjegyezte, hogy Orbán Viktor elismerte: tudnák emelni a családi pótlékot, de szándékosan nem teszik már 15 éve. Szerinte emiatt nem lehet elszólás a jelenlegi alkotmánybíró, korábbi fideszes politikus, Hende Csaba korábbi kijelentése sem, amely szerint aki nem dolgozik, ne is egyék. „Orbán szerint az a magyar gyermek, akinek a szülei betegség vagy a munkahelyek megszűnése miatt nem tudnak dolgozni, az ne is egyen?!” – tette fel a költői kérdést.

A politikus úgy véli, a miniszterelnök egy szót sem szólt a valódi feladatukról, a kormányzásról, az egészségügy vagy az oktatás fejlesztéséről, a magára hagyott családok vagy a nyugdíjasok megsegítéséről, a gazdaság beindításáról, illetve a családja korrupciós ügyeiről, ehelyett háborút, valamint utcai és digitális küzdelmet hirdetett.

Kitért arra is, hogy minden magyar polgárhoz el kell juttatni a Tisza Párt választási programját, és el kell mondaniuk, hogy „itt nem magyarok állnak szemben magyarokkal, hanem a hatalmától megrészegült maffiafőnök és a háromezer janicsárja ejtette túszul a hazánkat. A változás nem veszély, hanem az egyetlen esély.”

Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkit arra kért, hogy vegyen részt pártja október 23-ai rendezvényén.