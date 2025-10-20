Zelenszkij szerint Budapest nem ideális helyszín a tárgyaláshoz, de kész eljönni

Budapest;Ukrajna;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2025-10-20 14:12:00 CEST

A magyar miniszterelnökben sem bízik igazán.

Orbán Viktorral és Budapesttel, mint helyszínre vonatkozó fenntartásait hangoztatta hétfői nyilatkozatában az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij az AFP beszámolója szerint azt mondta, kész lenne részt venni egy háromoldalú találkozón Zelenszkij, Putyin és Trump között több semleges országban is, például Törökországban, Svájcban vagy a Vatikánban. „Nem hiszem, hogy egy olyan miniszterelnök, aki mindenben akadályozza Ukrajnát, bármi jót tehetne az ukránokért, vagy akár kiegyensúlyozott hozzájárulást nyújthatna” – fogalmazott az államfő, utalva Orbán Viktorra.

1994-ben Moszkva Budapesten írta alá azt a memorandumot, amely Ukrajna, Belarusz és Kazahsztán biztonságának biztosítását célozta, cserébe azért, hogy ezek az országok lemondjanak a Szovjetuniótól örökölt nukleáris fegyvereikről.

Ugyanakkor nyomatékosította: fenntartásai ellenére kész a magyar fővárosba látogatni, amennyiben meghívást kap.