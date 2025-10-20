A litván külügyminiszter szerint háborús bűnösöknek nincs hely Európában, Vlagyimir Putyin se jöhetne találkozni Donald Trumppal

Európai Unió;Oroszország;Litvánia;Vlagyimir Putyin;

2025-10-20 12:10:00 CEST

Budapest helyett Hágába küldené az orosz elnököt.

Európában nincs helyük a háborús bűnösöknek – jelentette ki a litván külügyminiszter az uniós külügyminiszterek luxembourgi találkozója előtt, a balti állam közszolgálati csatornája, az LRT beszámolója szerint.

Kęstutis Budrys hangsúlyozta, hogy nincs olyan útvonal, amelyen keresztül háborús bűnösök bármilyen rendezvényre eljuthatnának Európában. „Határozottan kiállunk Ukrajna mellett, és folyamatos nyomást gyakorlunk Oroszországra” – fogalmazott.

A tárcavezető elképzelhetetlennek tartja, hogy Vlagyimir Putyin európai légtérbe léphessen, hiszen az orosz elnök ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki háborús bűncselekmények gyanúja miatt.

Egy dolog, ha Trump elnök diplomáciai erőfeszítéseket tesz a tűzszünet és a béke érdekében, nekünk azonban ragaszkodnunk kell azokhoz az európai elvekhez, amelyekben mindannyian megegyeztünk. Putyin egyetlen helye Európában Hágában van, a bíróság előtt, nem pedig bármelyik európai fővárosban – mondta a litván miniszter.

Donald Trump tavalyi választási kampánya során azt ígérte, hogy gyorsan véget vet az ukrajnai háborúnak. Béketörekvései azonban elakadtak azt követően, hogy Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, majd külön megbeszéléseket folytatott a Fehér Házban Volodimir Zelenszkijjel és európai szövetségeseivel.

Vlagyimir Putyin ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023. március 17-én elfogatóparancsot adott ki az ukrán gyermekek elhurcolása miatt, amelyet Oroszország a 2022 február 24-én indított háborúban követett el.

Ahhoz, hogy az orosz elnök Budapestre utazzon, ukrán vagy más európai légtéren kellene átrepülnie, ahol az ICC parancsa továbbra is érvényben van. Magyarország kilépése a Nemzetközi Büntetőbíróságból 2026 júniusában lép hatályba, így az ország addig hivatalosan még tagja a szervezetnek.

Az év elején Orbán Viktor vendégül látta Benjámin Netanjahut, Izrael miniszterelnökét is, aki ellen szintén érvényben van egy ICC-elfogatóparancs háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.