Kartellfőnöknek nevezte Donald Trump a kolumbiai elnököt

Venezuela;Egyesült Államok;Kolumbia;Donald Trump;kábítószerkereskedők;Gustavo Petro;

2025-10-21 06:43:00 CEST

A Gustavo Petro és Trump közötti feszült helyzet egy történelmileg nagyon szoros kapcsolatot veszélyeztet.

A politikai korrektségéről nem ismert Donald Trump a hétvégén újabb tirádát intézett, ezúttal a kolumbiai államfő, Gustavo Petro ellen, visszavonva annak beutazási vízumát és az országnak nyújtott segélyek leállításával fenyegetve.

Az egész ott kezdődött, hogy Petro fel mert szólalni, amiért Trump az elmúlt két hónapban – az általa narkoterroristának nevezett Nicolás Maduro venezuelai diktátor elleni hadjáratában – minimum hat alkalommal venezuelai hajókra támadt a Karib-tengeren. Petro szerint azonban a hajók nemcsak venezuelaiak voltak, hanem kolumbiaiak is, így a szeptember 15-i támadásban meggyilkolt halász, Alejandro Carranza is ezen országból származott. Petro szerint a férfinak semmiféle kapcsolata nem volt a kábítószer-kereskedelemmel. Hajója veszélybe került, a vészjelzője be volt kapcsolva a motor meghibásodása miatt. Ezért a támadással az USA megsértette Kolumbia szuverenitását és gyilkosságot követett el – írta Petro X-en.

Trump erre felbőszült és visszavonta az elnök vízumát, majd mondván, Petro „semmit sem tesz a drogkereskedelem ellen, ezért az Egyesült Államok leállítja az országnak küldött segélyeket.” Az amerikai elnök kartellfőnöknek is nevezte Petrót, majd megfenyegette,

„zárja le drogügyleteit, vagy az Egyesült Államok teszi meg helyette.”

Petro és Trump már év elején ütköztek egymással, amikor a frissen megválasztott amerikai elnök deportáló járatokon, bilincsben küldött haza kolumbiai állampolgárokat. Petro aztán kénytelen volt csendben maradni, mert Trump a szokásos eszközéhez nyúlt az elhallgattatásért: büntetővámokkal fenyegette meg a dél-amerikai országot, ami a mélybe taszította volna a kolumbiai gazdaságot. Petro úgy tűnik most viszont már nem tudott hallgatni, nem csoda: elég erős kijelentés egy állam vezetőjét kábítószerkereskedőnek minősíteni.

„Trumpot átverik a tanácsadói. Az első számú ellensége a XXI. századi kolumbiai drogkereskedelemnek az volt, aki felfedezte a politika és a köztük lévő kapcsolatokat. És ez a valaki én voltam...a békekötést szorgalmazni a szervezett bűnözői csoportokkal nem jelent egyenlőséget azzal, hogy valaki kábítószerkereskedő”

– írta az X-en Petro.

A kolumbiai modern idők első baloldali elnöke és Trump közötti feszült helyzet egy történelmileg nagyon szoros kapcsolatot veszélyeztet. Washington nemcsak kereskedelmi, de hadászati partnere is Bogotának. Arról nem beszélve, hogy pont a Venezuela elleni hadjáratában (amit egyébként a kongresszus jóváhagyása nélkül végez) Kolumbia stratégiai fontosságú Trumpnak, mivel szomszédjáról van szó.

A történelmi szövetség kezdete egyébként még 2000-re nyúlik vissza, amikor Bill Clinton Kolumbia Tervét elfogadták mind a demokraták, mind a republikánusok, ami egy együttműködésről szólt a mindenkori kolumbiai kormánnyal a kábítószer-kereskedelem elleni harcban.

Washington 2016-ban támogatta a FARC gerillaszervezettel kötött bogotái békét is, annak ellenére, hogy Donald Trump azt is bírálta. Ezt a hosszú évek óta tartó kétoldalú együttműködést hajítja most ki az amerikai elnök az ablakon.