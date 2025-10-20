Házkutatást tartott a rendőrség egy józsefvárosi ellenzéki képviselőjelöltnél, akit aztán be is vittek a Gyorskocsi utcába

rendőrség;házkutatás;Józsefváros;időközi önkormányzati választás;beszállítás;Jámbor András;Pikó András;

2025-10-20 16:08:00 CEST

Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő szerint példátlan az eset, hogy egy politikust félemlítettek meg politikai célból és magyarázatot követelnek Pintér Sándor belügyminisztertől. Az ügy kiindulópontja egy videó, amelyen a jelölt látható, és úgy tűnhet, mintha valaki a háttérben drogozna.

Ma reggel Horváth Alexandernél, a Józsefváros egyik választókerületében november 9-én tartandó időközi önkormányzati képviselőválasztás egyik jelöltjénél házkutatást tartott a rendőrség, majd be is vitték a Gyorskocsi utcába – közölte hétfő délutáni sajtótájékoztatóján Pikó András, a fővárosi VIII. kerület ellenzéki polgármestere. Szerinte, ami történt példátlan, semmit nem találtak nála, ez egyértelmű nyomásgyakorlás, a politikai ellenfél megfélemlítése, ahogyan 2019-ben az ellenzéki kampányközpontban is történt, a hatalom politikai célra használta a rendőrséget.

– Tényi István jelentette fel Horváth Alexandert, politikai célból, de akik kiadták az utasítást, azoknak felelniük kell, ezért magyarázatot követelek Pintér Sándor belügyminisztertől – fűzte hozzá a polgármester. Szerinte akik így jártak el, nem fogják elérni a céljukat, ahogy hat évvel ezelőtt sem érték el. Maga az érintett független képviselő-jelölt elmondta, hogy pontosan reggel 5 óra 45 perckor a rendőrök a lakásából lefoglalták a laptopját, a telefonját, három héttel az időközi választási kampány vége előtt. – Nem találtak semmit, majd egy kutyás osztag is érkezett, bevitték a rendőrségre, ahol vizeletmintát és vért is vettek tőle, szintén eredménytelenül. Egy független szakértővel én is elvégeztetem a teszteket, de nem fognak eltántorítani attól, hogy az emberekkel, az itt élők ügyeivel foglalkozzak – tette hozzá.

A Józsefváros újságban július 15-én írtak arról, hogy lemond képviselői mandátumáról Horváth Alexander, amit közösségi oldalán jelentett be. A lemondás oka, hogy megjelent egy videó a politikus évekkel korábbi állítólagos kábítószer-használatáról. – „Ismeretlenek egy olyan, évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, ami alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam…” – magyarázta a helyi politikus, aki aztán az időközi választáson újraindul a városrész 8. számú választókerületében. A mostani rendőrségi ügy közvetlen előzménye lehet, hogy Kocsis Máté a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egyszer csak közzétett egy lejárató posztot, benne az említett videóval.

Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő a hétfői sajtótájékoztatón felháborítónak nevezte, hogy egy ártatlan embert zaklat a rendőrség. – Hatan szállták meg a lakását, majd kihallgatás nélkül végül elengedték. Ez nem a normális politika része! Amikor a Szőlő utcáról volt szó, a hol voltak a nyomozók? A 650 milliárd forintos MNB-ügyben a rendőrök nem tettek semmit háromnegyed év alatt. Utóbbi ügyben én most újra feljelentést teszek, vajon kimennek-e oda is 72 óra alatt – mondta Jámbor András, aki szerint a DK és az MSZP időközi választáson elindult jelöltjeinek is el kell dönteniük, hogy mit tesznek, de ők, mint fogalmazott, november 9-én politikai elégtételt fognak venni.