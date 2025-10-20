Házkutatást tartott a rendőrség egy józsefvárosi ellenzéki képviselőjelöltnél, akit aztán be is vittek a Gyorskocsi utcába

Ma reggel Horváth Alexandernél, a Józsefváros egyik választókerületében november 9-én tartandó időközi önkormányzati képviselőválasztás egyik jelöltjénél házkutatást tartott a rendőrség, majd be is vitték a Gyorskocsi utcába – közölte hétfő délutáni sajtótájékoztatóján Pikó András, a fővárosi VIII. kerület ellenzéki polgármestere. Szerinte, ami történt példátlan, semmit nem találtak nála, ez egyértelmű nyomásgyakorlás, a politikai ellenfél megfélemlítése, ahogyan 2019-ben az ellenzéki kampányközpontban is történt, a hatalom politikai célra használta a rendőrséget.
– Tényi István jelentette fel Horváth Alexandert, politikai célból, de akik kiadták az utasítást, azoknak felelniük kell, ezért magyarázatot követelek Pintér Sándor belügyminisztertől – fűzte hozzá a polgármester. Szerinte akik így jártak el, nem fogják elérni a céljukat, ahogy hat évvel ezelőtt sem érték el. Maga az érintett független képviselő-jelölt elmondta, hogy pontosan reggel 5 óra 45 perckor a rendőrök a lakásából lefoglalták a laptopját, a telefonját, három héttel az időközi választási kampány vége előtt. – Nem találtak semmit, majd egy kutyás osztag is érkezett, bevitték a rendőrségre, ahol vizeletmintát és vért is vettek tőle, szintén eredménytelenül. Egy független szakértővel én is elvégeztetem a teszteket, de nem fognak eltántorítani attól, hogy az emberekkel, az itt élők ügyeivel foglalkozzak – tette hozzá.
A Józsefváros újságban július 15-én írtak arról, hogy lemond képviselői mandátumáról Horváth Alexander, amit közösségi oldalán jelentett be. A lemondás oka, hogy megjelent egy videó a politikus évekkel korábbi állítólagos kábítószer-használatáról. – „Ismeretlenek egy olyan, évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, ami alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam…” – magyarázta a helyi politikus, aki aztán az időközi választáson újraindul a városrész 8. számú választókerületében. A mostani rendőrségi ügy közvetlen előzménye lehet, hogy Kocsis Máté a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egyszer csak közzétett egy lejárató posztot, benne az említett videóval.
Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő a hétfői sajtótájékoztatón felháborítónak nevezte, hogy egy ártatlan embert zaklat a rendőrség. – Hatan szállták meg a lakását, majd kihallgatás nélkül végül elengedték. Ez nem a normális politika része! Amikor a Szőlő utcáról volt szó, a hol voltak a nyomozók? A 650 milliárd forintos MNB-ügyben a rendőrök nem tettek semmit háromnegyed év alatt. Utóbbi ügyben én most újra feljelentést teszek, vajon kimennek-e oda is 72 óra alatt – mondta Jámbor András, aki szerint a DK és az MSZP időközi választáson elindult jelöltjeinek is el kell dönteniük, hogy mit tesznek, de ők, mint fogalmazott, november 9-én politikai elégtételt fognak venni.Fideszes győzelem született a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson