Pénz, paripa, lemondott koncert, száműzött könyvfesztivál – Ilyen volt a Millenáris Park egy éve

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál;Millenáris;Grecsó Krisztián;Recirquel;Orbán Ráhel;Hrutka Róbert;

2025-10-21 20:15:00 CEST

Tisza Párt-ellenes tüntetés, Margaret Thatcher szobra, immerzív színház a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál helyett, lemondott rendezvény Deutsch Tamás feketelistája után szabadon. Körkép.

Születésének századik évfordulója alkalmából a Millenáris Parkban kapott szobrot Margaret Thatcher, a brit konzervatív politika egyik legnagyobb alakja, a Vaslady, akinek politikai örökségét Orbán Viktor miniszterelnök az évek során több alkalommal méltatta. Az október elején tartott avatáson részt vett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között a 2013-ban elhunyt egykori brit miniszterelnök fia, Mark Thatcher társaságában.

Bár még messze az év vége, de az elmúlt hónapok fényében szimbolikus jelentőségű is lehet az esemény, mert az eredetileg a kortárs művészeti események, innovatív színházi, zenei produkciók és tudományos, ismeretterjesztő rendezvények befogadására szánt kulturális csomópontról szóló hírek korántsem kizárólag programajánlókról szóltak. Áprilisban Bayer Zsolt szervezésében tartott egy kormánypárti tömeg erődemonstrációt a Tisza Párttal szemben a Millenárison, nyár végén tematikus okokra hivatkozva törölték a Művészkert programjából Grecsó Krisztián író és Hrutka Róbert közös koncertjét, hogy helyet kapjon egy, a Hunor űrprogramhoz kapcsolódó beszélgetős esemény. A lemondással összefüggésben érdemes figyelembe venni, hogy Hrutka Róbert zenész felkerült a Deutsch Tamás által a közösségi médiában augusztus közepén publikált, szerinte mocskosfideszező előadóművészek listájára, Grecsó Krisztián pedig Apám majorsága címmel publikált az Élet és Irodalom hasábjaira, amelyben a miniszterelnökhöz köthető hatvanpusztai birtokról írt.

Mindezeken kívül pedig 2025 lett az az év, mikor húsz év után nem a Millenáris adott otthont a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak. Az idén először állami támogatás nélkül maradó - pedig nemzetközileg is elismert - rendezvény szervezői tavaly év vége felé tudták meg, nem számíthatnak ezúttal a helyszín adottságaira, mert a Vági Bence vezetésével működő Recirquel Társulat veheti át hosszú időre a terepet. A novembertől a széles közönség számára is látható Walk My World című immerzív színházi produkcióban Orbán Ráhel látott fantáziát, arra turisztikai befektetésként tekintve. Erről már tavaly október környékén beszélt egy Mandinernek adott interjúban: “Sok új látnivaló van a fővárosban, de az immerzív színház még hiányzik” - mondta akkor. Azóta már befejeződött a hónapokig tartó átalakítás a helyszínen a produkció igényei szerint: erre minden anyagi lehetősége meg is volt, ugyanis az előadásért felelő Immerzív Művészeti Nonprofit Kft. a HVG értesülései szerint több mint 2,5 milliárd forintos állami támogatást kapott a megvalósításra. (Ezen felül negyedévente 105 millió forintos bérleti díjjal számol.)

A Millenáris Park az egykori Ganz gyártelep helyén jött létre: a kétezres évek elején kezdték átalakítani a helyszínt, hogy többek között kulturális és tudományos rendezvények megtartására és közösségi programok befogadására alkalmas lehessen. Ehhez több ipari örökséget képező épületről le kellett mondaniuk a kivitelezőknek, a Ganz-csarnokot 2015-ben bontották le, a Millenáris Park bővítésével. Mivel a helyszíni átalakítások az első Orbán-kormány idején kezdődtek meg, majd később többek között a miniszterelnök több fontos beszédére is itt került sor a kétezres évek elején - például az elhíresült „Fizessenek a hazugok!” is itt hangzott el először 2007 februárjában - így a helyszín időről-időre nem tudta kikerülni a politikai érdekekkel kapcsolatos kritikákat a nagyobb sajtóvisszhangot keltő átalakításoknál. Ilyen volt, mikor a Csodák Palotáját 2012-ben pénzügyi okokból költöztették el, annak veszteséges működésére hivatkozva, vagy amikor a Széllkapu Park kialakítására egyesek szerint kiugróan magas költségek mellett került sor a maga 17 milliárdos beruházásával. 2020 környékén nemcsak ez okozott botrányt, hanem a Mosolygyár és a Láthatatlan Kiállítás bérleti szerződéseinek felmondása is, amelyet már a vezetőség azzal indokolt, hogy más tevékenységre használnák a területet.

Ezt a döntést előzte meg 2019-ben, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Dankó Virágot, a korábbi II. kerületi alpolgármestert nevezte ki ügyvezető igazgatónak a Millenáris Nonprofit Kft. élére. Utóbbi nem sokkal később meg is szűnt, helyette a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány vette át az irányítást (és a tulajdonjogot), miután egy törvénymódosítás értelmében új vagyonkezelő alapítványok jöttek létre. Az alapítvány kuratóriumának tagjait az akkor még létező társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter nevezte ki. (Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője volt a kuratórium elnöke korábban, jelenleg Szentkirályi Alexandra tölti be a pozíciót. A kuratórium jelenlegi tagjai között szerepel Janó Márk Ádám, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, Schaller-Baross Ernő fideszes európai parlamenti képviselő és Naszvadi György, államháztartásért felelős államtitkár. Mindez sokak szemében azt jelentette, hogy a Millenáris tulajdonosai megteremtették annak lehetőségét, hogy az alapítványon keresztül a hely kormányzati fennhatóság alatt (és részben állami pénzen) működhessen. Az átállás után 2022-ben rendezték meg az Álmok álmodói 20 - Világraszóló magyarok kiállítást újra, amely először 2001-ben nyitott meg. A hely fejlesztése láthatólag továbbra is a kormány szívügye maradt, az Economx adatai szerint a kormány az Újjászülető Millenáris koncepciójára több mint 6 milliárd forintot allokált az első években, az évi működtetésére ezen felül először 100 millió, 2021-től pedig évi 200 millió forint támogatást.

Új helyen, nulla támogatásból

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál húsz év után volt kénytelen új helyet keresni a Millenáris helyett. Ráadásul idén először nem kapott állami támogatást sem a nemzetközi szinten is elismert rendezvény. A jövőről Gál Katalint, a szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökét kérdeztük.

A tulajdonos szűk egy évvel az idei könyvfesztivál előtt jelezte önöknek, új helyet kell találniuk. Mivel indokolták a döntést?

Azzal, hogy kell a hely a színházaknak, akik tartósan lefoglalták a helyet és így nincsen sajnos tér sem a könyvfesztiválnak, sem más, hasonló rendezvényeknek sem. Mikor felmondták a szerződést, valóban nagyon kevés időnk maradt a szervezésre. Ugyanakkor azt gondolom, nagyon nehezen mondták fel, mert az az igazság, hogy először máshonnan tudtuk meg, hogy mit hoz a jövő, hivatalosan nem is szóltak. Nekem úgy tűnt, nem akarták, ezért úgymond sokáig keresték a szót. Amikor jeleztük, még az idei esemény szervezési munkáinak elején, hogy akkor jövünk a szokásos módon, mondták, hogy nem lehet, mert úgy néz ki, itt most egy színház indul ősszel, de azt fel kell építeni és ez egy hosszadalmas folyamat lesz, így már nem férünk el.

Húsz év sikeres közös munka és nincs egy részletesebb indoklás?

Az immerzív színház abba az épületbe kerül, ahol a könyvfesztivál is helyet kapna. A produkciót novemberben mutatják be, de egy éve építik hozzá a díszletet. Az ok részben a turizmus fellendítése volt, mert a produkcióban nincsen szöveg, így nem kell tudni magyarul, el lehet adni turistáknak is. A könyvfesztivállal viszont mi úgymond a nép vagyunk, mert az Ünnepi Könyvhéten és a Nemzetközi Könyvfesztiválon még kisbetűs belépő sincs. A Millenárisba viszont mind marketingben, mind pedig a szervezési munkába húsz évet toltunk bele, miután kinőttük a Kongresszusi Központot. Két évtized alatt a helynek még nemzetközi szinten is vittük a hírét, mert az volt a mondás, hogy ez Buda legnagyobb kulturális központja. Jól jött az is, hogy közel volt az Európa Pont, az itteni rendezvényeket bekapcsoltuk, szóval rengeteget fejlődtünk az évek alatt, teljesen belaktuk a terepet. A hellyel jó kapcsolatot ápoltunk, nagyon szerették a fesztivált a látogatók végtelen soraival, nagy írókkal, költőkkel. A munkatársakkal is nagyon jó munkakapcsolat alakult ki. Volt, hogy más rendezvényekre mi biztosítottunk milliós tételben könyvet a gyerekeknek.

Hogyan vált be az új helyszín, a Bálna Honvédelmi Központ?

Honvédelmi Központ igen, ezért tele van kiállításokkal, szabaduló szobával, a termeket hadvezérek után nevezték el. A hatás kedvéért van ágyú és tank is, ami persze idegen a könyvfesztiváltól, de a helyszín remek, nagyon jó helyen van, a város szívében, gyönyörű panorámával, a Duna-parton. Nézzünk szembe vele, milyen világban élünk jelenleg, ezt az egész honvédelmi jelleget ellenpontozni lehet azzal, hogy mi meg könyveket hozunk a tankok közé. Sok részlet még finomításra szorul ahhoz, hogy ideális legyen nekünk, mi meg nulla támogatásból működünk, a kiadók és kereskedők jelentik az anyagi hátteret.

Van esély rá, hogy visszaköltözhetnek a Millenárisra?

Kérdeztem, hogy meddig kell nélkülöznünk a helyszínt, azt mondták, nem tudják. Hallomásból tudom csak, hogy három év biztos, de lehet, hogy még ennél több is. Ezért most új, hosszú távra tervezhető helyet keresünk. A Millenáris nélkül viszont tény, hogy nagyon nehéz, hiszen egy ekkora nemzetközi rendezvénynek megfelelő, frekventált helyen lévő helyszínt találni kihívás.