Akár meg is foghatnám az isteneket, de előzőleg figyelmeztetnek bennünket, hogy nem szabad. Ahogy beszélgetni sem. Ezt azért, halkan ugyan, de többen megszegjük.
Tisza Párt-ellenes tüntetés, Margaret Thatcher szobra, immerzív színház a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál helyett, lemondott rendezvény Deutsch Tamás feketelistája után szabadon. Körkép.
A Recirquel Paradisum című előadása az újjászületés nyers, hipnotikus és mámoros élményét hozza el a magyar közönségnek.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
A Solus Amor is, ha vége lesz majd ennek a fránya pandémiának, minden bizonnyal járja a világot, hiszen világszínvonalat képvisel.
A Recirquel két előadással összesen negyvenkétszer lép fel a Fringe-en. Standing ovation!
Az egyébként abszolút nyereséges Recirquel az indoklás szerint épp ezzel érdemelte ki a közpénzt.
Fiatal, műfajukat megújítani akaró artisták, Recirquel néven, tanyát vertek a Művészetek Palotájában. A Meztelen Bohóc címmel érdekes programmal rukkoltak elő.