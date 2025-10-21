21 év börtönre ítélték Robert Fico merénylőjét

Kedden a Specializált Büntetőbíróság besztercebányai kirendeltsége bűnösnek találta terrorcselekmény elkövetésének bűntettében Juraj Cintulát, aki tavaly rálőtt Robert Fico miniszterelnökre. A 72 éves férfi 21 éves szabadságvesztést kapott, az ítélet nem jogerős – számol be a Paraméter.
A lap azt írja, a merénylő a terrorcselekmény miatt akár életfogytiglani börtönt is kaphatott volna, ám a bírói tanács a férfi korára tekintettel ezt aránytalanul szigorúnak ítélte, ezért rendkívüli módon enyhítette a büntetést. Cintula háromnapos határidőt kapott arra, hogy eldöntse, fellebbez-e az ítélet ellen.
Az Új Szó cikke szerint az ügy tárgyalása július 8-án kezdődött és összesen nyolc napot vett igénybe – meghallgatták többek között Fico testőreit, az eset szemtanúit, illetve magát a merénylőt is. Namir Alyasry, Cintula védője azonban azt hangsúlyozta, hogy a támadás nem idézett volna elő szükségszerű kormányváltást, miközben a vádlott néhányszor kijelentette, nem akarta megölni a miniszterelnököt, csak súlyos sérüléseket akart neki okozni.
Alyasry az ítéletet követően a sajtónak elmondta, hogy nem lepte meg a bíróság döntése, számítottak rá és tiszteletben tartják. Viszont nagyon valószínűnek tartja, hogy fellebbeznek az ítélet ellen és a Legfelsőbb Bírósághoz fordul. Míg a védelem fellebbezést fontolgat, az ügyészség elfogadta a bíróság döntését.
Az évszázad pere Szlovákiában
Mint arról beszámoltunk, „Éljen a demokrácia, éljen a szabad kultúra!” felkiáltással lépett be a tárgyalóterembe július nyolcadikán Juraj Cintula Besztercebányán, ahol megkezdődött a Robert Fico miniszterelnök ellen tavaly május 15-én elkövetett merénylettel vádolt férfi elleni eljárás.Szlovákiában megkezdődött az évszázad pere, Robert Fico merénylője a szabad kultúra éltetésével lépett a tárgyalóterembe
Juraj Cintula ellen védett személy ellen elkövetett terrortámadás különösen súlyos bűncselekménye miatt emeltek vádat, amiért akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható lett volna. Védőügyvédje korábban vitatta a terrorizmus vádját, azt állítva, hogy a vádlott haragja kizárólag Robert Fico ellen irányult, nem pedig a kormány ellen.
Juraj Cintula költő, a DÚHA (Szivárvány) nevű irodalmi klub alapítója, a szlovák írószövetség tagja 2024. május 15-én a pozsonyi kormány kihelyezett nyitrabányai ülése után adott le lövéseket az összegyűlt tömeghez lépő Robert Ficóra. Három lövés talált, kettő a szlovák kormányfő hasát, az egyik a vállát érte. Robert Fico túlélte a merényletet, több műtét után 2024. július elején már visszatért a hivatalába.Robert Fico bottal tért vissza, már üzent is a szerinte liberális médiának és az ellenzéknek