21 év börtönre ítélték Robert Fico merénylőjét

2025-10-21 12:25:00 CEST

Kedden hirdettek ítéletet a szlovák miniszterelnök ellen merényletkísérletet elkövető Juraj Cintula perében. Mivel terrorcselekménnyel vádolták, akár életfogytiglant is kaphatott volna, de korára tekintettel végül enyhítették a büntetést. Az ítélet nem jogerős, Cintula védője fellebbezhet a döntés ellen.

Kedden a Specializált Büntetőbíróság besztercebányai kirendeltsége bűnösnek találta terrorcselekmény elkövetésének bűntettében Juraj Cintulát, aki tavaly rálőtt Robert Fico miniszterelnökre. A 72 éves férfi 21 éves szabadságvesztést kapott, az ítélet nem jogerős – számol be a Paraméter.

A lap azt írja, a merénylő a terrorcselekmény miatt akár életfogytiglani börtönt is kaphatott volna, ám a bírói tanács a férfi korára tekintettel ezt aránytalanul szigorúnak ítélte, ezért rendkívüli módon enyhítette a büntetést. Cintula háromnapos határidőt kapott arra, hogy eldöntse, fellebbez-e az ítélet ellen.

Az Új Szó cikke szerint az ügy tárgyalása július 8-án kezdődött és összesen nyolc napot vett igénybe – meghallgatták többek között Fico testőreit, az eset szemtanúit, illetve magát a merénylőt is. Namir Alyasry, Cintula védője azonban azt hangsúlyozta, hogy a támadás nem idézett volna elő szükségszerű kormányváltást, miközben a vádlott néhányszor kijelentette, nem akarta megölni a miniszterelnököt, csak súlyos sérüléseket akart neki okozni.

Alyasry az ítéletet követően a sajtónak elmondta, hogy nem lepte meg a bíróság döntése, számítottak rá és tiszteletben tartják. Viszont nagyon valószínűnek tartja, hogy fellebbeznek az ítélet ellen és a Legfelsőbb Bírósághoz fordul. Míg a védelem fellebbezést fontolgat, az ügyészség elfogadta a bíróság döntését.

Az évszázad pere Szlovákiában

Mint arról beszámoltunk, „Éljen a demokrácia, éljen a szabad kultúra!” felkiáltással lépett be a tárgyalóterembe július nyolcadikán Juraj Cintula Besztercebányán, ahol megkezdődött a Robert Fico miniszterelnök ellen tavaly május 15-én elkövetett merénylettel vádolt férfi elleni eljárás.

Juraj Cintula ellen védett személy ellen elkövetett terrortámadás különösen súlyos bűncselekménye miatt emeltek vádat, amiért akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható lett volna. Védőügyvédje korábban vitatta a terrorizmus vádját, azt állítva, hogy a vádlott haragja kizárólag Robert Fico ellen irányult, nem pedig a kormány ellen.

Juraj Cintula költő, a DÚHA (Szivárvány) nevű irodalmi klub alapítója, a szlovák írószövetség tagja 2024. május 15-én a pozsonyi kormány kihelyezett nyitrabányai ülése után adott le lövéseket az összegyűlt tömeghez lépő Robert Ficóra. Három lövés talált, kettő a szlovák kormányfő hasát, az egyik a vállát érte. Robert Fico túlélte a merényletet, több műtét után 2024. július elején már visszatért a hivatalába.