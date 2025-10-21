A kormánypropaganda megyei lapjai egyszerre hozták le a képet, amely Magyar Pétert Manfred Weber kutyájaként ábrázolja

kormánypropaganda;Mediaworks;Manfred Weber;megyei lapok;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-10-21 14:02:00 CEST

A mesterséges intelligencia segítségével készült, manipulált képpel Magyar Péter szerint Orbán Viktor „a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló kampányt folytat”.

„Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló kampányt folytat a valódi kihívói ellen” – közölte Magyar Péter kedden a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztja mellé megosztott egy, bizonyára mesterséges intelligencia segítségével készült, manipulált képet is, amely egy időpontban jelent meg a kormányzati kommunikációhoz tartozó megyei lapokban. A Mediaworks kiadványaiban apróbb módosításokat eszközöltek, de a lényeg mindenhol ugyanaz: Magyar Pétert kutyaként ábrázolják, akit az Európai Néppárt EP-képviselőcsoportjának vezetője, Manfred Weber tart pórázon.

„Ezzel a minden részletében hamis fotóval férfiként, apaként, politikusként és emberként akarnak megalázni. (…) A Fidesz elárasztotta az internetet hamis, a mesterséges intelligencia által előállított képekkel és videókkal. Közpénz milliárdokat égetnek el arra, hogy átverjék az embereket ezekkel a kamu posztokkal és hirdetésekkel”

– írta keddi posztjában Magyar Péter.

Hozzátette: „Amíg Orbán Viktor arra költi a közös pénzünket, hogy hírhamisításra és gyűlölködésre tanítsa »harcosait«, addig mi a TISZA közösségében a hús-vér emberekben, a valódi emberi kapcsolatokban hiszünk: a kézfogásokban, az ölelésekben, a párbeszédben, a konstruktív vitában.”

A történtekre Török Gábor politikai elemző is reagált a közösségi oldalán. Mint írta, ha egy politikai szereplő – jelen esetben az ország miniszterelnöke – a saját oldalára kitesz egy ilyen képet, azzal magát minősíti, és majd a szavazói eldöntik, hogy mit gondolnak róla, a politikai kockázat és a felelősség az övé.

„Ha azonban egy megyei napilap vagy éppen a közpénzekből működő állami sajtó mutatja, hirdeti, terjeszti tovább, ott bizony jogosan merül fel a kérdés, hogy nevezhető-e még újságnak és az ott dolgozók újságírónak”

– fogalmazott.

Török Gábor hozzátette: „Fiatalon három-négy évig dolgoztam egy megyei napilapnál, azt biztosan tudom mondani, ha akkor egy ilyen megjelent volna az újságban mondjuk Antall Józsefről, Orbán Viktorról vagy akár Horn Gyuláról, pártállástól függetlenül biztosan távozott volna legalább a fél szerkesztőség.”