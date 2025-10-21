Mol: Nincs összefüggés a százhalombattai tűzeset és a romániai olajfinomítóban történt robbanás között

tűz;Románia;MOL;olajfinomító;Százhalombatta;MOL Nyrt.;

A társaság szerint Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított a Dunai Finomítóban keletkezett tűz után is, a katasztrófavédelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében. A százhalombattai polgármester eközben arról számolt be, hogy a tüzet sikeresen eloltották.

Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójában Százhalombattán – jelentette ki a Mol Magyarország szóvivője kedden egy sajtótájékoztatón Budapesten az MTI tudósítása szerint.

Bakos Piroska tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében. Hozzátette, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Pulay Krisztián, a Mol-csoport ügyvezető igazgatója pedig hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, ami szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset között.

Eközben kedden délben a százhalombattai polgármester a Facebook-oldalán már arról számolt be, hogy a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsének tájékoztatása szerint a tüzet sikeresen eloltották. „A FER tűzoltóság továbbra is biztosítja a területet, és folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet” – tette hozzá posztjában Vezér Mihály.

„A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is” – jelentette be a társaság a százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűzzel kapcsolatban kedd reggel. A közleményben megerősítették, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. „Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket” – közölték.

Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel a Facebook-oldalán azt közölte, hogy egyeztetett a Mol vezetőivel és Pintér Sándor belügyminiszterrel. „Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van” – tette hozzá. A kormányfő bejegyzésében azt ígérte, a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

Mint megírtuk, hétfő este lángok csaptak fel a Mol százhalombattai olajfinomítójának a területén, az incidenst a tűzzel és a robbanásokkal együtt az Időképnek a tököli repülőtéren kihelyezett webkamerája is rögzítette. A katasztrófavédelem kedd reggel közölte, hogy a tüzet hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak.