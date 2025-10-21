Azonnali hatállyal lemondott a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége elnöke

lemondás;kirúgás;Országos Mentőszolgálat;érdekvédelem;munkaügyi per;Lengyel Tibor;Kúria-döntés;Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége;

Lengyel Tibor távozásának közvetlen oka egy kúriai döntés, amely jogszerűnek nyilvánította a korábbi kirúgását az Országos Mentőszolgálattól. Szerinte a szakszervezeti tevékenysége miatt távolították el.

„Bejelentem, hogy 2025. október 21. napjával, azonnali hatállyal lemondok a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) elnöki tisztségemről” – közölte Lengyel Tibor a Facebook-oldalán, hozzátéve, a szövetség rendkívüli közgyűlésének összehívásáig, a tisztújításig ellátja feladatait. Állítása szerint lemondása hátterében az áll, hogy az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 2024. június 26-án megszüntette a munkaviszonyát, amiből per lett, első fokon az OMSZ-nek adtak igazat, másodfokon visszahelyezték az állásába, de nemrég a Kúria az elsőfokú döntést hagyta helyben.

Lengyel szerint ugyanakkor sokkal mélyebbek a problémák, amelyek szerinte a szakszervezeti tisztségéből fakadó támadások, az OMSZ-szel fennálló jogvitája, és annak következményei nyomán alakultak ki. Mint írja, a Kúria döntéséről csak utólag, személyesen az elsőfokú bíróság tárgyalásán értesült, és mivel a tárgyalásra idézést nem kapott, a felülvizsgálati beadványt nem ismerhette meg, így ellenkérelmet sem terjeszthetett elő.

Ugyanakkor a lemondott elnök szerint a munkavégzését szisztematikusan ellehetetlenítették korábbi szakszervezeti tevékenysége miatt, és esete jól példázza, milyen kiszolgáltatott helyzetben van ma egy szakszervezeti vezető Magyarországon.

A hvg.hu Lengyel Tibor elbocsátásáról azt írta, hogy akkor történt, miután az RTL Híradó bemutatott egy adatlapot, amely szerint több mint három órán keresztül nem küldtek mentőt egy trombózisos beteghez. Ugyan az adatok többsége ki volt takarva, a konkrét esetet néhány nap alatt azonosította a mentőszolgálat vezetése, és a fotót készítő mentőápolónak, illetve a szerintük az azt kiszivárogtató szakszervezeti vezetőnek is felmondtak.