Az esztergomi mentőállomás vezetője vetette magát a Dunába a Mária Valéria hídról

A tragédia csütörtök este történt, a rendőrség jelenleg is eltűntként keresi a férfit.

Az esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát és azóta sem találták meg – közölte Facebook-oldalán a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ). Hozzátették, hogy bajtársaik beszámolói alapján az állomásvezető évtizedek óta becsületesen és jól végezte vezetői feladatait, beosztottai szerették, Végig ragaszkodott első munkahelyéhez, az Országos Mentőszolgálathoz (OMSZ) – írták, az ügy hátterében a MOMSZ szerint munkahelyi konfliktus állhat. A hvg.hu megkeresésére a rendőrség azt közölte ez ügyről, hogy csütörtökön Esztergomban, a Mária Valéria hídról a Dunába ugrott egy ember, akit a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság beosztottjai jelenleg is eltűntként keresnek.

A MOMSZ azt írta, hogy a közelmúltban új igazgatóhelyettes főorvost neveztek ki a Közép-Dunántúli régióba. Az asszony férjét, aki szintén mentős, ebben az időben távolították el budapesti középvezetői állásából, ezért – információik szerint – a nő gyakorlatilag bosszúhadjáratot folytatott és a régió középvezetői közül többekkel, így az esztergomi állomásvezetővel is összekülönbözött. – Az évtizedek óta példásan szolgáló vezető egy ideje fogyni kezdett, majd betegállományba ment, kollégái és ismerősei állítása szerint a munkahelyi konfliktust nem tudta feldolgozni, amit korábban hosszú ideig nem tapasztalt. Ezek után tegnap este a Dunába vetette magát – írták a konfliktusból öngyilkossággal menekülő férfiról, akit éppen tavaly decemberben tüntettek ki a Komárom-Esztergom Vármegye Mentődolgozója címmel. Erős Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője méltatása szerint a díjat a mentőmunka iránti elhivatottsága, kiemelkedő, példaértékű szakmai munkája és emberi tulajdonságai elismeréseként érdemelte ki.

A MOMSZ kiemelte, hogy ez egy hét alatt már a második kirívó és tragikus eset. Ezzel arra az esetre utaltak, amikor egy hordágyon fekvő férfit éppen egy mentős bántalmazott, akit az eset után az OMSZ azonnal elbocsátott. Az érdekvédők szerint ez a két eset rámutat a mentőknél kialakult hatalmas és rendszerszintű problémákra. Mi kell még ahhoz, hogy a vezetők végre komolyan vegyék a valós problémákat és elkezdjenek velük hatékonyan foglalkozni? – tették fel a kérdést.

Az OMSZ közleményben reagált az újabb esetre: „A mentők közössége mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesült a történtekről, abban reménykedünk, hogy a bajtársunk talán mégis épségben van. Ugyanakkor szégyenletesnek tartjuk és visszautasítjuk, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) egy személyes tragédiát újabb alaptalan botránykeltésre próbáljon felhasználni. A mentőállomás közössége példamutató munkát végez, a közelmúltban vezetői dicséretben is részesültek.” – A mentőszolgálatnál országszerte pszichológus, mentálhigiénés szakemberek támogatják a bajtársainkat a lelki egyensúly megtartásában, a krízishelyzetek megelőzésében és feloldásában. Kérjük, hogy a MOMSZ elítélendő megnyilvánulása ellenére mindenki tartsa tiszteletben bajtársaink személyiségi jogait – tették hozzá.

