A belügyi államtitkár bejelentette, hogy 2025. november 1-től naponta 4000 forint jut majd a gyermekotthonokban élők étkezésére

Fidesz;ellenzék;gyermekvédelem;állami támogatás;gyermekétkeztetés;Gulyás Gergely;gyermekotthonok;pluszforrás;leszavazás;Fülöp Attila;

2025-10-21 20:22:00 CEST

Van szívünk és van akaratunk, hogy tovább segítsük a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek helyzetét – közölte Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Korábban azt mondta, rendben van, hogy hétköznaponként csak 1200 forint jut naponta egy-egy gyermek étkeztetésére az otthonokban.

Plusz 17 milliárd forint támogatást biztosítunk a gyermekvédelemre – közölte Fülöp Attila a Facebook-oldalán, miután Gulyás Gergely csaknem két héttel ezelőtt már bejelentette ugyanezt. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára most a részleteket is ismertette azzal, hogy szerinte a kormány milyen jószívű és elszánt.

Fülöp Attila posztjában az öndicsérettől sem mentes videója mellett kommentben tételesen felsorolta a lépéseket.

2025. november 1-től:

A gyermekotthonokban élő gyerekek étkezésére 4000 forint jut naponta, ebből legalább 2700 a gyermekotthonban, és emellett az iskolai étkeztetést is megkapják.

Ruházatra minimum 200 000 forint/év/gyermek, ez 40 százalékos növelést jelent.

Kétszeresére nő a gyerekek zsebpénze.

2026. január 1-től:

Új támogatás: 50 000 forint/év/gyermek sportolásra, sporteszközökre.

További 10 milliárd felhasználásáról a következőkben dönt az Orbán-kormány.

A Népszava írta meg október 11-én, hogy iskolaidőben nem is 1500, hanem csak 1200 forint jut naponta egy-egy gyermek étkeztetésére az otthonokban, az államtitkár akkor rendjén valónak találta, hogy nem elég az állami pénz, és adományokból vagy a tisztasági keret terhére oldják meg az étkeztetést a gyermekotthonokban. Fülöp Attila azt mondta, hogy „a baloldali sajtó álhíre”, hogy éhezhetnek a gyermekotthonokban a gyerekek, ő ugyanis az országjárásain tele hűtőket és kamrákat talált.

Azonban egy gyermekfelügyelő lapunknak megerősítette: amikor a közétkeztetésben is részt vesznek a gyerekek, tehát a tanév alatt naponta 1200 forintot kapnak az intézmények egy-egy gyermek élelmezésére, a híradásokban szereplő 1500 forint hétvégékre, munka-vagy tanítási szünetekre jár.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a két nappal korábbi kormányinfón beszélt arról, hogy „idén plusz 17 milliárd forintot fordított a kormány a szociális területre”. Hozzátette, a kabinet előtt több javaslat van a szociális ellátórendszer állami lábának megerősítésére, jövőre pedig fizetésemelés lesz. Akkor egy hetes, illetve egy hónapos határidőt mondott a bejelentésekre, amit most tett meg Fülöp Attila. Azóta több gyermekvédelmi javaslat is érkezett a parlamenti ellenzéktől, részben az étkezésre fordítható összeg megemeléséről, de ezeket az Országgyűlési illetékes bizottságai rendre leszavazták.