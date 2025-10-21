Diákok alázták meg társukat Kisvárdán, vádat emelt az ügyészség

vádemelés;Kisvárda;iskolai erőszak;megalázás;gyermekbántalmazás;személyi szabadság megsértése;

2025-10-21 22:31:00 CEST

Az egyik elkövetőnek már volt büntetőügye, a bíróság közérdekű munkára ítélheti. A vádhatóság a csaknem tucatnyi részvevőt próbára bocsátaná, de magatartásfejlesztő képzésre köteleznék őket.

Személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat az ügyészség azok ellen a kisvárdai középiskolások ellen, akik szidták, lökdösték és letérdepeltették, sőt még a cipőjüket is megcsókoltatták vele idén januárban – számolt be az RTL Híradó a megdöbbentő, de sajnos egyre gyakoribb iskolai bántalmazási ügyek egyikének fejleményeiről.

– A megszégyenítést többen videóra vették, sőt volt, aki a bűncselekményt élőben közvetítette az oldalán. A megalázó eset az utcán történt. Az áldozat az iskolából tartott hazafelé, amikor a társaság, amelynek tagjai már vártak rá, elkapták. Több mint tízen szorították falhoz a fiút, néhányan csak nézték, hogy mi történik, de nem léptek közbe. Az esetet követően több szülő demostrációt is szervezett az iskolai erőszak ellen, egyikük szerint a történtek óta nem fordult elő ilyen bántalmazás.

Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei főügyészség szóvivőj elmondta, hogy a közérdekű munka büntetés kiszabását az ellen az elkövető ellen indítványozzák, aki korábban már összeütköztt a törvényekkel, tehát már elkövetett mást is, az RTL Híradó szerint rongálás miatt volt eljárás ellene. Ő a próbaideje alatt csatlakozott a bántalmazókhoz, ezért eshet súlyosabb elbírálás alá.

A többieket próbára bocsátanák, valamint értékrend- és magatartásfejlesztő képzésen is részt kellene venniük. A riportban utaltak egy a tizenéves magyar diákok körében készült 2022-es UNICEF-felmérésre, amely szerint a gyerekek 85 százaléka élt már át valamilyen erőszakot az iskolában.