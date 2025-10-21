Még dolgoznak a tűzoltók a MOL százhalombattai finomítójánál

tűz;robbanás;olajfinomító;Százhalombatta;

2025-10-21 09:24:00 CEST

A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, a munkálatok továbbra is zajlanak.

Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán, miután tűz és robbanás volt a MOL olajfinomítójának területén – derül ki a katasztrófavédelem kedd reggeli közleményéből.

A tájékoztatás szerint a helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki. A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók. Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak.

A MOL arról tájékoztatta Csőzik László érdi és Vezér Mihály százhalombattai polgármestert, hogy hétfő éjjel a MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében ütött ki tűz.

„A MOL létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető”

– tették hozzá. A tájékoztatás szerint a tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében. A közlemény kiemeli, a MOL mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.

Mint megírtuk, a lángok hétfő este csaptak fel az olajfinomító területén, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján számolt be arról, hogy kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. Az incidenst a tűzzel és a robbanásokkal együtt az Időképnek a tököli repülőtéren kihelyezett webkamerája is rögzítette.