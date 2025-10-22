fesztivál;Madrid;birkák;kecskék;legeltetési időszak;

A legeltetés terén

Minden év októberében van egy nap, amikor ellepik a madridi utcákat és tereket a juhnyájak. Ez az úgynevezett Transhumancia Fesztivál, amely az őszhöz és tavaszhoz igazodó kétlegelős vándorpásztorkodás tradícióit őrzi. 

De ez nem csak egy hagyomány, hiszen a pásztorkodás Spanyolországban több, mint foglalkozás: élő hagyomány, kulturális örökség és a vidéki élet egyik alappillére évszázadok óta.

A fesztiválon több száz juhból és kecskéből álló nyájakat vezetnek Madrid utcáin, a történelmi szarvasmarhaösvények és az ősi legeltetési jogok védelmében, amelyeket egyre inkább fenyeget a városi terjeszkedés.

Ősszel felpezsdül az élet a rákellenes civil szervezetek tájékán egészen októberig, az év kiemelt időszakáig, a pink színű szalaggal szimbolizált mellrákellenes hónapig. 