A legeltetés terén

2025-10-22 06:00:00 CEST

Minden év októberében van egy nap, amikor ellepik a madridi utcákat és tereket a juhnyájak. Ez az úgynevezett Transhumancia Fesztivál, amely az őszhöz és tavaszhoz igazodó kétlegelős vándorpásztorkodás tradícióit őrzi.

De ez nem csak egy hagyomány, hiszen a pásztorkodás Spanyolországban több, mint foglalkozás: élő hagyomány, kulturális örökség és a vidéki élet egyik alappillére évszázadok óta.

A fesztiválon több száz juhból és kecskéből álló nyájakat vezetnek Madrid utcáin, a történelmi szarvasmarhaösvények és az ősi legeltetési jogok védelmében, amelyeket egyre inkább fenyeget a városi terjeszkedés.