Iskolaépületnek hajtott egy busz Szolnokon, többen súlyosan megsérültek

Szolnok;iskola;katasztrófavédelem;buszbaleset;Györfi Mihály;

2025-10-22 09:49:00 CEST

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Egy iskola falának hajtott egy busz Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél - közölte szerda reggel a katasztrófavédelem.

A tűzoltók a buszt áramtalanították, egy, a balesetben kidőlt fát eltávolítottak, a helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni. A helyszínre a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere a Facebook-oldalán azt írja, buszbaleset történt a Varga Katalin Gimnáziumnál, a mentők, a tűzoltók és a rendőrök folyamatosan dolgoznak a helyszínen. Hozzátette,

meg nem erősített információk szerint öten súlyosan, húszan könnyebben sérültek meg az ütközés során.

A polgármester egy videót is közzétett arról, hogy a mentőhelikopter már elindult a sérültekkel:

Az Útinform tájékoztatása szerint a Szabadság térnél a körforgalomnál megállították a forgalmat. Az MTI azt írja, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a helyszínen teljes útlezárást rendeltek el, és azt kérik az úton lévőktől, hogy a balesettel érintett szakaszt kerüljék el. A baleset részleteiről a rendőrség később ad további tájékoztatást.