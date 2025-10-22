Elfogták a férfit, aki a gyanú szerint megvert és kirabolt egy nőt a sülysápi vasútállomáson

rablás;elfogás;vasútállomás;Sülysáp;

2025-10-22 15:58:00 CEST

Egy nap sem kellett, hogy bilincset kapjon.

Őrizetbe vette a rendőrség azt a férfit, aki a gyanú szerint megvert és kirabolt egy nőt az egyik sülysápi vasútállomáson – közölte egy szerda délelőtti Facebook-bejegyzésben a Pest vármegyei város polgármestere.

Horinka László tájékoztatása szerint a kamerafelvétel alapján sikerült beazonosítani a feltételezett elkövetőt, egy tápiószecsői lakost.

A rendőrség korábban arról adott tájékoztatást, hogy egy férfi minden előzmény nélkül ütlegelni kezdett egy, a vonatra várakozó asszonyt a Sülysáp–Szőlősnyaraló vasúti megálló várótermében. A támadó a nő mobiltelefonját akarta megszerezni, ami nem sikerült neki, ezért a fülbevalóját vette el. Az asszonyt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.