Kihallgatták, de nem vállalta a poligráfos vizsgálatot Látó János, aki Zsolti bácsiról beszélt Juhász Péternek

2025-10-22 15:29:00 CEST

Egyelőre nincs semmiféle bizonyíték, hogy az illető létezik.

Egyelőre nem merült fel politikai érintettség a Szőlő utcai ügyben zajló nyomozásban – tájékoztatott a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közlemény szerint a nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés és bizonyítékok széles körű beszerzése zajlott és zajlik jelenleg is, továbbá kiemelten vizsgálják, ki lehet az a bizonyos „Zsolti bácsi”, akiről korábban egy Látó János nevű férfi beszélt Juhász Péter youtubernek, az Együtt volt elnökének. Az eljárás során a nyomozó ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt vont be a Juhász Péter blogger által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségének és az információt közlő személy személyazonosságának vizsgálatára. Juhász Péter az eljárás során együttműködött az ügyészséggel, megnevezte Látó Jánost, aki a hangfelvételen „Zsolti bácsiról” beszélt.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost. Ő előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett, és ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa említett „két srác”, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos „Zsolti bácsi”. Arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy honnan származik az az információ, miszerint az illető „nagyon magas rangú politikus” lenne. Látó János elmondta azt is, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a „két srác”, akik annak idején odamentek hozzá; elmondása szerint összesen három percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amely alapján az illetőket be lehetne azonosítani. Látó János nem vállalta a poligráfos vizsgálatot sem az ügyben.

A tájékoztatásban kitértek arra is, hogy „a sérelmezett bűncselekmények lehetséges elkövetési helyeként a sajtóban megjelölt település közeli gyermekvédelmi intézményekben és azok környékén” (vagyis Ózd városának környékén – a szerk.) széles körű tanúkutatást és adatgyűjtést végeztek, azonban senki nem hallott korábban a Látó János által említett történetről. A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a korábban sajtónyilatkozatot tett Kuslits Gábort is, aki azon túl, hogy közszájon forgó dologként tett említést az ügyről, nem tudott megnevezni egyetlen olyan konkrét személyt sem, akitől ő az ügyet hallotta, illetve aki az ügyet érdemben előbbre vivő információkkal szolgálhatna.

Az ügyészség tanúként hallgatta ki azt a nem közszereplő személyt is, akire Káncz Csaba úgy hivatkozott, hogy egy „befolyásos politikus család tagjától” szerzett tudomást két politikusról, akiknek kislányokat, illetve kisfiúkat szállítottak. A tanú ügyvédje jelenlétében tett vallomásában ezt cáfolta, és arról számolt be, hogy az ügyről úgy hallott, mint ami „a városban közbeszéd tárgyát képezi”, egyetlen konkrét tényről vagy lehetséges tanúról sem tudott beszámolni.

A tájékoztatás végül közölte, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség tovább folytatja a nyomozást az ügyben.



