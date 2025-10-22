Egy nap sem kellett, hogy bilincset kapjon.
Nyomoz a rendőrség, a jelek szerint visszatérő elkövetésről lehet szó. A Duna-Ipoly Nemzeti Park a lakosságot arra figyelmezteti, a feltételezett méreganyag a háziállatokra és az emberekre egyaránt veszélyes.
Azzal védekezett, hogy csak ijesztgette az állatokat.
A problémát az okozza, hogy viszonylag gyakoriak a csőtörések.
Az asszony azt állította, az elhunyt magának okozta a végzetes sérüléseket.
Egy embert a nagykátai hivatásos tűzoltók emeltek ki a szerelvény alól, majd átadták a mentőknek.
A 22 éves nő eddig ismeretlen okról tért le az útról, rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit.
Két ember beszorult a roncsok közé, őket a tűzoltóknak kellett kiszabadítania. A forgalomkorlátozást röviddel délután 5 előtt feloldották.
Az ügyészség szerint a bűncselekmény tárgyi súlya kimagasló, ezért tartani lehet attól, hogy szabadon hagyása esetén megszökne.
Összeroncsolódott személyautójában halt meg az a sofőr, aki járművével a Sülysáp és Kóka közötti úton összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusszal. A buszon kilencen utaztak, az elsődleges információk szerint közülük négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek.
Nyolcan megsérültek, amikor három személyautó összeütközött Sülysápnál, a 31-es főúton péntek este - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Frontálisan ütközött két személyautó szerda este Sülysápon, hárman megsérültek - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Elgázolt egy nőt a 31-es főút sülysápi szakaszán lévő vasúti átjáróban egy személyvonat kedd reggel, az asszony meghalt. A baleset miatt jelentős késésekre kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba vonalon - közölte katasztrófavédelem és a Mávinform.
Három személyautó összeütközött a 31-es úton Sülysáp és Mende között. A balesetben többen megsérültek, az utat lezárták – közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Egy férfi és egy nő holttestét találták meg szombaton Sülysápon egy romos épületben, a pár vélhetően tűz okozta füstmérgezésben vesztette életét mintegy két héttel ezelőtt.
Egy meghibásodott gázkészülék miatt szenvedett szén-monoxid-mérgezést egy öttagú család Sülysápon .
A korábbi gázolás után befejezték a helyszínelést a sülysápi vasútállomáson, így ismét zavartalan a vonatközlekedés a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon - közölte a Mávinform kedd este.
Egy lőszerekkel teli családi ház gyulladt ki, majd leégett még hétfőn Sülysápon. Az épületben egy hivatásos vadász élt a feleségével és kisgyermekével, egyiküknek sem lett baja.
Teljes terjedelmében égett egy százhatvan négyzetméteres lakóház Sülysápon, a Kistelek tanyán. A tűz átterjedt az épület lakórészeire és tornácára. A sülysápi önkéntesek mellett a nagykátai és a monori hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, továbbá Jászberényből egy vízszállító is elindult - adta hírül a Tűzoltóbörze.
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy sülysápi családi ház. Az ingatlanból egy hátizsáknyi lőszert hoztak ki a tűzoltók, a benn maradt lőszerek robbanása miatt egyelőre visszavonták a rajokat - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.