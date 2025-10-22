Most Sülysáp és Mende között történt mérgezés, védett madarak és rókák tetemére bukkantak

Nyomoz a rendőrség, a jelek szerint visszatérő elkövetésről lehet szó. A Duna-Ipoly Nemzeti Park a lakosságot arra figyelmezteti, a feltételezett méreganyag a háziállatokra és az emberekre egyaránt veszélyes.