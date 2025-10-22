egyház;Hilarion;

Csehországba helyezték át, de továbbra is a magyar fővárosban él a férfi.

Többször is találkozott egymással Orbán Viktor, Hilarion metropolita és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – írta egy szerda délutáni Facebook-bejegyzésében a VSquare újságírója.

Panyi Szabolcs idézi a The Insider cikkét, amely szerint az egyházi elöljáró személyi asszisztense, Georgij Szuzuki azt mondta: Japánból való távozása előtt az a benyomás alakult ki róla, hogy Hilarion mélyen hívő ember, aki teológiával foglalkozik, könyveket ír és filmekben vesz részt. Később azonban kiderült, hogy mindez illúzió: a hitet pénzkereseti eszközként használja, az egyházat pedig üzletként kezeli. Bevallása szerint az orosz-ukrán háborúról soha nem volt határozott véleménye, mindig azt mondta, ami éppen előnyös volt számára. Egyházi vezetőként ritkán tartotta a kapcsolatot a hívekkel, kevésszer jelent meg a szertartásokon, viszont rendszeresen találkozott az orosz nagykövettel és a nagykövetség munkatársaival informális környezetben.

A metropolita többször egyeztetett Orbán Viktorral, és különösen gyakran Semjén Zsolttal, akivel baráti kapcsolatot ápolt. Ezek a találkozók az orosz üzletemberek és oligarchák támogatásáról, letelepedési engedélyekről, befektetésekről és a szankciók enyhítéséről szóltak. Hilarion szerepet játszott abban is, hogy Kirill pátriárka ne kerüljön fel a szankciós listára, hhidat képezett az orosz és a magyar hatóságok között, ami mindkét fél, valamint a saját számára is előnyös volt. Különleges kiváltságokat élvezett: diplomáciai rendszámú autót használt, a kormányvárót vette igénybe, és gyorsan megkapta a magyar állampolgárságot. Magyarországról később Csehországba helyezték át, a Karlovy Vary-i Szent Péter és Pál-templomba, ahol ritkán szolgál, miközben továbbra is a Budapest melletti palotájában él – idézte Panyi Szabolcs Georgij Szuzuki nyilatkozatát.