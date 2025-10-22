Nem árulja el a Honvédelmi Minisztérium, miért lesz mégis légtérzár Budapesten a Magyar Péter-féle Nemzeti Menet idején

Budapest;felvonulás;Honvédelmi Minisztérium;tilalom;légtér;Tisza Párt;

2025-10-22 20:22:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint csak a hatalom retteg.

Nem adott érdemi választ a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Hangnak arra a kérdésére, miért tiltotta meg a légtérhasználatot Budapesten október 23-án a Tisza Párt elnöke által meghirdetett Nemzeti Menet alatt.

Mint ismert, az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium illetékes főosztálya első körben kiadta a csaknem egész napra érvényes légtérhasználati engedélyt, az Andrássy út, a Bajcsy-Zsilinszky út és néhány közeli utca felett, kedd délután azonban a Honvédelmi Minisztérium állami légügyi főosztálya közbeszólt, és egy módosítással 12 óra 30 perc és és 15 óra 30 perc között megtiltotta a légtér használatát, azt, hogy a Nemzeti Menet ideje alatt drónokat lehessen reptetni, vagyis felülnézeti képeket készíteni a tömegről. A Magyar Hang kérdéseit a Honvédelmi Minisztérium Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója elleni kirohanással intézte el. „Ruszin-Szendi Romulusz és a főnöke naponta erőlteti be a politikát a hadseregbe, amivel aláássa a magyar emberek biztonságát. A nagy szakértő még azt sem tudja, hogy mi a folyamata a légtérzár elrendelésének, pedig illene tudnia, hogy az nem a honvédelmi miniszter hatásköre” – írta a tárca.

A mégis életbe léptetendő légtérzárról Magyar Péter írt kedden a Facebook-oldalán, azt állítva, a hatalom retteg, hogy a Nemzeti Meneten többen lesznek, mint az előtte tartott Békemeneten, nem mellesleg ha Deák Dánielnek és a Megafonnak szabad volt felszállnia Kötcsén a légtérzár alatt, akkor ők is fel fognak szállni.