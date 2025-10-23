Videón, ahogy több embert is kirabol a sülysápi rém

rablás;elfogás;Sülysáp;

2025-10-23 08:55:00 CEST

Egyik áldozatának visszaadta a táskáját és bocsánatot kért tőle.

Saját magát adta fel a rendőrségen az a férfi, aki a közelmúltban több embert is kirabolt Sülysápon – közölte a rendőrség.

Mint írták, a férfi egyik rokona társaságában sétált be a kapitányság épületébe, ahol őrizetbe vették. Az eddigi adatok szerint két rablást követett el rövid időn belül.

Elsőként október 18-án este egy beteg, beszédében korlátozott férfit szemelt ki magának, akinek a táskáját próbálta megszerezni. Dulakodás alakult ki köztük, amelynek során elszakadt a táska szíja, a támadó pedig a zsákmánnyal elmenekült. Másnap visszatért, és meglátva áldozatát, bocsánatot kért tőle, majd visszaadta a táskát. Néhány nappal később ismét megjelent a sülysápi váróteremben, ahol ezúttal egy idős nőre támadt. Többször arcon ütötte, el akarta venni a telefonját, majd kitépte a füléből az arany fülbevalót, és elmenekült. Az asszony súlyosan megsérült.

A nyomozóknak rövid idő alatt sikerült azonosítaniuk a támadót, akit rablás és súlyos testi sértés bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki.