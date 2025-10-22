Fájdalomdíjat fizet a MÁV a szolnoki buszbaleset sérültjeinek

Lázár János;Szolnok;buszbaleset;

2025-10-22 17:30:00 CEST

Vélhetően a sofőr rosszulléte állhat a történtek mögött.

Méltányossági alapon fájdalomdíjat fizet a Magyar Államvasutak (MÁV) a szolnoki buszbaleset sérültjeinek – közölte egy szerda délutáni bejegyzésében az építési és közlekedési miniszter.

Mint korábban hírt adtunk róla, szerda reggel a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött egy helyi járatú busz Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél. A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt indított nyomozást.

Lázár János hangsúlyozta, hogy a szerencsétlenséghez jelenlegi ismereteik szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem pedig műszaki ok vagy egyéb körülmény. Minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan vagy politikailag motivált – tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a balesetnek 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel járó sérültje volt. A nyolc napon belül gyógyuló sérültek között öt kiskorú utas, a nyolc napon túl gyógyuló sérültek között pedig egy idős hölgy is van, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje – tette hozzá.

A tárcavezető kiemelte, hogy az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is elfogadhatatlan. Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat lefolytatásán túl fájdalomdíjat kell fizetni azoknak, akik érintettek a balesetben. Egyúttal arra kérte a sérült utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a [email protected] e-mail-címen.

Lázár János bejegyzése végén minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánt, valamint köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a mentési munkálatokban.