Zuhan a forint Nagy Mártonnak az MNB függetlenségét karcolgató nyilatkozata miatt

2025-10-07 21:30:00 CEST

Surányi György egykori jegybankelnök szerint ha a nemzetgazdasági miniszter még két ilyen nyilatkozatot ad, a kedd délután 393 forint fölé emelkedő euró nemsokára 400-nál fog járni.

Ritkán láttunk ekkora forintgyengülést, részben a vártnál gyengébb augusztusi ipari adat miatt, de elsősorban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter állítása miatt, amelyet a Budapest Economic Forum 2025 konferencián tett – írja a Portfolio. A lap által szervezett gazdasági eseményen Nagy Márton arról beszélt, hogy a magyar alapkamat jelenleg magasabb a szükségesnél. A tárcavezető szerint a gazdaság hosszú távú növekedési többlete csak addig tartható fenn, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, hiszen Magyarország konjunktúrája szorosan függ e két piac teljesítményétől. – A piaci reakció sem maradt el: a forint az euróval szemben délutánra a 393-as szintet is túllépte, miközben a dollár a 337 forint felett is járt – derült ki a tudósításból.

Ha ez nem lett volna elég Nagy Márton a konferencián a Portfolio érdeklődésére azt is leszögezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) független intézmény, de túl magas a magyar reálkamat. – Alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat, valamint az ország finanszírozása is stabil marad – tette hozzá, mintegy elvárást sugallva az MNB felé.

– Még két ilyen nyilatkozat, és 400-nál lesz az euró – figyelmeztetett szintén a konferencián az egykori jegybankelnök, Surányi György. Mint hangsúlyozta, hogy a mostani alacsony infláció részben elfojtott: az árkorlátozások és a kamatbefagyasztások torzítják a gazdasági folyamatokat és a várakozásokat. A strukturális problémák szerinte mélyebbek, már 2019 előtt sem volt fenntartható a magyar makropálya. – A kanyarban eddig mindig lemaradtunk, és ez 2020 után be is igazolódott – fogalmazott. A kamatcsökkentés időzítése szerinte kulcskérdés, de politikai üzenetekkel nem lehet és nem is szabad befolyásolni a jegybank döntéseit. A volt jegybankelnök egyértelművé tette, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter reggeli kijelentése csak rontja az MNB hitelességét, mivel a piacok ilyenkor nemcsak a lazítási igényt, de a jegybanki függetlenség korlátozását is árazni kezdik.

Orbán Viktor miniszterelnök is éppen arról beszélt egy tegnapi podcastben, hogy „miniszterelnökként nem szabad kommentálnia a jegybanki dolgokat”, de szerinte az egekben van a kamat, a kamatcsökkentés pedig sokkal lassabban fog történni, mint ahogy a kormány szeretné, mert Varga Mihály MNB-elnök óvatos.