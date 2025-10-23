A magyarokat nem érdeklik a jutalomfalatok

1956-os forradalom;

1956 az emberi méltóság ünnepe, a tartásunk 69 év alatt sem változott. Cserben hagytak bennünket, mint mindig, amikor komolyra fordult a dolog – fájlalta ezután a miniszterelnök, aki szerint a magyarok nem kérnek sokat az élettől, beérik a szabadsággal, nem érdeklik őket a jutalomfalatok.

A Kossuth téren fúj a szél, felkapná Orbán Viktor papírjait is. A miniszterelnök egy Legyen béke! feliratú pulpitus mögött áll a Kossuth téren, öltönyének a hajtókájára kitűzött egy miniatűr lyukas zászlót. Mögötte a közönség soraiban mások mellett Szabó Zsófi és Eperjes Károlyt látni.