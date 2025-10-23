Őrizetbe vettek Londonban három embert, a gyanú szerint Oroszországnak kémkedtek

Oroszország;London;kémkedés;őrizetbe vétel;Egyesült Királyság;Scotland Yard;

2025-10-23 16:54:00 CEST

A nyomozók a férfiak lakásaiban és más, a brit fővárosban található helyszíneken is házkutatásokat kezdtek.

Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Londonban.

A Scotland Yard csütörtöki bejelentése szerint a nyomozók a 48, 45 és 44 éves férfiak lakásaiban és más londoni helyszíneken is házkutatásokat kezdtek. A vizsgálatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága – Counter Terrorism Policing London, CTPL – végzi.

A csütörtöki rendőrségi tájékoztatás szerint

a három őrizetest azzal gyanúsítják, hogy egy külföldi hírszerző szolgálat tevékenységéhez nyújtottak segítséget a 2023-ban kelt nemzetbiztonsági törvény megsértésével. A Scotland Yard megfogalmazása szerint „az ország, amelyhez ez a gyanú kapcsolódik, Oroszország”.

Dominic Murphy, a CTPL főparancsnoka a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában közölte, a parancsnokság azt tapasztalja, hogy a külföldi hírszerző szolgálatok egyre nagyobb számban toboroznak nagy-britanniai „megbízottakat”. Úgy fogalmazott, bárki, akit egy külföldi ország nagy-britanniai törvényellenes cselekedetek végrehajtására próbál rávenni, „kétszer is gondolja meg”, hogy mit csinál, mivel az ilyen bűncselekmények elkövetői elmarasztaló bírósági ítélet esetén nagyon súlyos büntetőjogi következményekkel számolhatnak.

Májusban a londoni központi büntetőbíróság hat bolgár állampolgárra szabott ki hosszú börtönbüntetéseket Oroszország javára végzett kémkedés címén. A csoport vezetőjét tíz év és nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték, a kémszervezet többi tagja öt és tíz év közötti börtönbüntetéseket kapott.

A Scotland Yard egy hónapon belül másodszor vett őrizetbe olyanokat, akik a hatósági gyanú szerint Oroszország javára kémkedtek.

Szeptemberben ugyancsak három embert – két férfit és egy nőt – fogtak el a kelet-angliai Essex megyében, szintén azzal a gyanúval, hogy az orosz hírszerző szolgálat tevékenységéhez nyújtottak segítséget.

Két fiatal brit férfi ellen pedig már bírósági eljárás folyik azzal a váddal, hogy a Wagner orosz zsoldoscsoport megbízásából felgyújtották egy ukrán üzleti vállalkozás nagy-britanniai raktárkomplexumát.

Ken McCallum, a brit elhárítás (MI5) vezetője minapi éves helyzetértékelésében azt mondta: a szolgálat immár rutinszerűen derít fel olyan eseteket, amelyekben külföldi államok szabotázsakciókra, gyújtogatásokra vagy fizikai erőszakcselekmények végrehajtására próbálnak elkövetőket találni Nagy-Britanniában. McCallum szerint ez a toborzási módszer főleg Oroszországra jellemző, mindenekelőtt azért, mert az európai államokban működő orosz nagykövetségekről az elmúlt időszakban több száz orosz kémet utasítottak ki.