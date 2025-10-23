Nem Madeleine holttestét találták meg

Kizárták a lehetőségét annak, hogy Madeleine McCann holttestét találták volna meg Ausztráliában, egy bőröndben – írta a Guardian. A holttestre még július 15-én bukkantak Adelaide város közelében, az autópálya mellett. A helyi igazságügyi orvosszakértő megállapítása szerint a szőke hajú kislányt 2007 környékén ölték meg, s két és fél és négy év közötti lehetett. Az is biztos, hogy nem ott gyilkolták meg, ahol rátaláltak.