A nyomozók a férfiak lakásaiban és más, a brit fővárosban található helyszíneken is házkutatásokat kezdtek.
A gyermeket életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Miután az újságírót foglalkoztató médiaorgánumot korábban több fenyegetés érte, a vizsgálatot a rendőrség terrorellenes ügyosztálya irányítja.
Sérülései nem életveszélyesek, állapota stabil. Az ügy vizsgálatát a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnoksága irányítja.
Hat palesztinpárti aktivistát vettek őrizetbe a brit rendőrök, akik a fülest Daily Express újságíróitól kapták.
A közösségi médiában több olyan felvétel is megjelent, amelyeken palesztin zászlókat lobogtató, nagy sebességgel haladó járművek láthatók a főváros utcáin.
A 25 éves Kairi Saadallah elmeállapota félrevezethette a titkosszolgálatokat, melyek nem tulajdonítottak neki kellő jelentőséget.
Az oldalon furcsa üzenetek jelentek meg, ezeket a hírlevelére feliratkozók e-mailen is megkapták.
Erről egy mentőtiszt beszámolója szerint maga Nyikolaj Gluskov beszélt.
Több ezer kamerafelvétel átnézése és a Nagy-Britanniába beutazók listájának átfésülése után a Scotland Yard állítja: oroszok próbáltak meg végezni az egykori orosz hírszerzővel.
Nyilatkozatot tett közzé a márciusban megmérgezett Julija Szkripal a Scotland Yardon keresztül. Az orosz kettős ügynök lánya szerint édesapja továbbra is válságos állapotban van, és ő sem épült még fel teljesen - tudósít az Euronews.
A Scotland Yard szerint valószínűleg a délnyugat-angliai Salisburyben lévő otthonában szenvedett mérgezést március elején Szergej Szkripal volt brit-orosz kettős hírszerzőügynök és lánya, aki éppen látogatóban volt apjánál, írja az MTI. Update: Már nem válságos, és gyorsan javul Julija Szkripal állapota - közölte csütörtökön az illetékes brit egészségügyi hatóság.
Ahogy mi is megírtuk: megmérgeztek egy kiugrott orosz krémet Nagy-Britanniában. A Scotland Yard szerdai tájékoztatása szerint idegméreg okozta a délnyugat-angliai Salisbury városában történt mérgezéseket, és a helyszínre elsőként érkező rendőrök egyikét is súlyos mérgezéses tünetekkel kezelik a helyi kórházban- írja az MTI.
Hivatalosan is megnevezte kedden a londoni merénylet harmadik elkövetőjét a Scotland Yard.
A manchesteri merénylet nyomán a Scotland Yard megerősítette londoni járőrtevékenységét.
Őrizetbe vettek csütörtökön a londoni parlament épületének közelében egy embert, akinél késeket találtak. A Scotland Yard közölte, hogy sérülés nem történt. A rendőrség első tájékoztatása szerint "kisebb, ellenőrzés alatt tartott incidensről" van szó.
A Scotland Yard szombati tájékoztatása szerint ketten vannak még őrizetben azok közül, akiket a szerdai londoni merénylet után őrizetbe vettek. A szombati, véglegesnek tekinthető adatok szerint ötvenen sérültek meg a támadásban, és a rendőrök által lelőtt 52 éves merénylővel, Khalid Masooddal együtt öten haltak meg.
Terrorista indíttatású incidensnek nyilvánított a Scotland Yard egy késeléses támadást, amely szombat este történt a londoni metróban.
Megszüntette a Scotland Yard hétfőn Ecuador londoni nagykövetségének folyamatos őrzését.
Kizárták a lehetőségét annak, hogy Madeleine McCann holttestét találták volna meg Ausztráliában, egy bőröndben – írta a Guardian. A holttestre még július 15-én bukkantak Adelaide város közelében, az autópálya mellett. A helyi igazságügyi orvosszakértő megállapítása szerint a szőke hajú kislányt 2007 környékén ölték meg, s két és fél és négy év közötti lehetett. Az is biztos, hogy nem ott gyilkolták meg, ahol rátaláltak.
Gyűlölethadjárat folyik a Portugáliában több mint hét éve eltűnt skót kislány, Madeleine McCann szülei ellen szinte az összes nagy online közösségi fórumon, ám a Scotland Yard most közbelépett, és hivatalos vizsgálatot indított a szülőket nem egyszer halállal fenyegető üzenetek feladóinak azonosítására.
Terrortámadási figyelmeztetés terjedt el futótűzként a londoni közösségi médiaportálokon, a riasztást azonban a Scotland Yard szóvivője hétfőn hamisnak minősítette.
Ritka dicsőségben részesült hétfőn egy fiatal londoni tolvaj, akit személyesen a Scotland Yard főparancsnoka fogott el.
Hosszú börtönbüntetésre ítélte az eljáró londoni bíróság egy bűnszervezet tagjait - köztük magyar állampolgárokat -, akik prostitúcióra kényszerítettek állásígéretekkel Angliába csalt magyar nőket.
A csaknem hét éve Portugáliában eltűnt skót kislány, Madeleine McCann ügyében gyermekek elleni szexuális bűncselekményeiről ismert férfit keres a londoni rendőrség.
Nincs semmiféle hiteles bizonyíték arra, hogy a brit hadsereg különleges feladatokra kiképzett kommandós egységének (SAS) köze lett volna Diana hercegnő másfél évtizeddel ezelőtti halálához - közölte kedden a Scotland Yard.
Évtizedek óta fogva tartott "rabszolgákat" sikerült kiszabadítani egy londoni házból - közölte csütörtökön a Scotland Yard.
Késsel felfegyverkezett behatolót vettek őrizetbe hétfőn a Buckingham-palotánál.