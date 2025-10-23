1956-os forradalom;

Magyar Péter a csodával kezdi

A Tisza Párt elnöke szerint 1956 csoda volt, a világtörténelem legtisztább forradalma. Amikor kimondja, hogy „Ruszkik, haza”, a tömeg elkezdi zúgni ugyanezt. 

Az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője Petőfi Sándor soraival magyarul és ukránul kívánt vér nélküli 2026-os választást édesapja hazájának.