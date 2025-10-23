Magyar Péter: 1956-ban kitört a világtörténelem talán legtisztább forradalma

október 23;Magyar Péter;Tisza Párt;nemzeti menet;

2025-10-23 17:05:00 CEST

Ez szerinte csoda volt, mert a nép szembe mert szállni egy gyilkos világuralommal, mert egy sokat szenvedett nép ki merte mondani, elég volt – mondta ünnepi beszédében a Tisza Párt elnöke.

Napos, száraz idő volt 69 évvel ezelőtt, szikrázóan sütött a nap – mondta Magyar Péter a Hősök terén, az 1956-os forradalom évfordulóján mondott beszédében. A Tisza Párt elnöke hozzátette, szovjet bakancs állt a hazánk mellkasán, levegőt sem kapott ez a sokat szenvedett nép. Az 1956-os forradalom maga volt a csoda, csoda, mert a nép szembe mert szállni egy gyilkos világuralommal, mert egy sokat szenvedett nép ki merte mondani, "elég volt". "Elég volt!" - skandálta a tömeg.

Azon a napon - folytatta - Budapest, és az ország levegője más volt, feszültséggel, reménnyel, kimondhatatlan várakozással telt meg. Fiatalok ezrei vonultak a város szívébe. A lobogó, a közepén a lyukkal a világ egyik legerősebb szimbólumává vált. Este a hazug rádió épületénél gyülekezett a tömeg, aztán eldördült az első lövés, egy pillanatra megállt az idő, majd kitört a forradalom, a világtörténelem talán legtisztább forradalma - mondta Magyar Péter. Diákok, munkások, orvosok, tanárok együtt álltak sorfalat, valaki zsebrádiót fogott, a másik plakátot írt „Ruszkik, haza" felirattal. – Ruszkik, haza! - ismételte a tömeg.

Magyar Péter felidézte, a város egyszerre lett harctér és közösség, fájdalom és hit, vér és remény. A világ elismerően figyelt, Párizsban megálltak a villamosok, Rómában harangok szóltak a magyarokért, New Yorkban azt skandálták, Freedom for Hungary. - Ezt a tiszteletet nem hatalomvágyó politikusok, hanem egy büszke nemzet egyszerű polgárainak összefogása vívta ki - hangsúlyozta, kiemelve, aznap megmutatták, hogy a szabadságot nem lehet tankokkal eltiporni.

- A szabadság lángját azóta sem tudták eloltani, az a láng tovább égett és ég minden magyar szívében - mondta a Tisza Párt elnöke. Hozzátette, ma, amikor ismét összegyűlünk, hogy fejet hajtsunk előttük, nem csak a hősökre emlékezünk, hanem a pillanatra, amikor a magyar nép egyszerre mondta ki, hogy elég volt. Ma arra a napra emlékezünk, amikor a világ szíve Magyarországon dobogott.

- Október 23. nem csak a múlt, hanem a magyar jövő üzenete is: hogy mindig lesznek, akik ki mernek állni, akik hisznek a szabadságban - üzente Magyar Péter.