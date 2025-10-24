„Jöjjön akkor Magyar Péter”

riport;október 23;1956-os forradalom;Magyar Péter;Tisza Párt;nemzeti menet;

2025-10-24 05:45:00 CEST

Még nem döntöttem, kire szavazok, de meggyőzhető vagyok mindkét oldalról – mondja kissé fáradtan egy első szavazó, aki azt is elárulja, a Békemenet ma kimaradt, nem tudott olyan korán felkelni, ezért érkezett a Tisza rendezvényére. Riport.

A Tisza Párt Nemzeti Menetre keresztelt 1956-os megemlékezése délután 2-kor kezdődik a Deák téren és onnan vonul a Hősök Terére. Háromnegyed kettőkor már szinte nem lehet feljutni a metróból. Az aluljáróban rendőrök segítik az embereket, hogy véletlenül se legyen baleset vagy pánik a tömeg miatt. A Deák Téren sem jobb a helyzet, se a menet elejét, sem a végét nem látni. A levegőben annyi magyar zászló leng, amit Magyar Péter színre lépését megelőzően legfeljebb Fidesz rendezvényen lehetett látni.

A párhuzamos menetek célja mindkét esetben az erődemonstráció, de az üzenet más a két oldalon. Míg a Fidesz azt próbálja megmutatni még mindig megvan bennünk az erő, addig Magyar Péter esetén sokkal inkább azt kell elhitetni az emberekkel, tizenöt év után képes leváltani a kormányt. A résztvevők többsége egyértelműen azért érkezett, mert változást szeretne, viszont, hogy lehetségesnek tartják-e, az már sokkal megosztóbb kérdés.

– Nagyon reménykedünk, de még nem hisszük el teljesen, hogy így lesz. Nehéz átkattanni, és elképzelni, hogy fél év múlva nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök. De azért erre vágyunk – mosolyog bizakodóan.

Egy csapat idősebb barátnő már sokkal határozottabban válaszol: - Én már elhiszem, hogy sikerül – vágja rá egyikük, majd még egyszer hangsúlyozva közli: - Már!

De többen arról beszélnek, félnek a csalódástól. Egy 19 éves, szintén első szavazó fiú, – akit egy barátja csak úgy hív, az „agy”, mivel nagyon képben van a politikával – úgy hiszi esélytelen a kormányváltás. – El fogják csalni. Felduzzasztják a falvak lakosságát, a határon túliakat bejelentgetik. Lesz itt még minden – legyint, de hozzáteszi azt is, pont ezért jött el. – Ideje oldalt választani, megmutatni, hogy sokan vagyunk. Hátha… – csúszik ki a száján.

Ami Magyar Péter személyét illeti, ebben is igen megosztott a Tisza-tábor. – Én nagyon liberális vagyok, nekem ő néha túl nemzeti. Lennének akiket jobban kedvelnék, de ezt a kompromisszumot meg kell kötnöm, és vannak szimpatikus dolgai azért Magyar Péternek is – gondolkodik el egy idősebb úr, akit arra kérünk mondjon egy példát. – Többet is tudnék, de összességében szimpatikus, hogy a nehéz helyzetben lévőkre is gondol, akár csak adó- vagy nyugdíjkérdésben. – válaszol.

Egy idős barátnő páros pedig azt meséli, valójában Dobrev Klárát tartják alkalmasnak a kormányzásra, de elveszett szavazatnak tartanák, így inkább Magyar Péterre teszik majd az X- et.

– Vannak félelmeink, de már annyira elegünk van, hogy nincs más választás. Jöjjön akkor Péter – nevet fel.