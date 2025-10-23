Megszámolták, több mint másfélszer annyian lehettek Magyar Péter megemlékezésén, mint a fideszes Békemeneten

Nyolc, egyetemistákból álló csapattal járta végig tudományos alapossággal az október 23-i Békemenetet és a Tisza Párt 1956-os ünnepségét, a Nemzeti Menetet Szabó Andrea szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese – vette észre a 24.hu.
Szabó Andrea a Facebookon közölte,
becslései szerint a Fidesz körülbelül 85-92 ezer embert tudott megmozgatni, ha igaz, hogy az Alkotmány utca végéig állt a tömeg és még ott is egy kicsit kiszélesedett. Megjegyezte, 1,9 ember/négyzetméter sűrűséggel megengedően számolt.
a Tisza rendezvényén a folyamatos kapcsolattartás alapján a tömeg eleje már a Hősök terén volt, amikor a vége éppen hogy elhagyta a Deák teret. Itt viszont 1,7 ember/négyzetméter sűrűséggel számolt, mert voltak szellősebb részek a végén. De a Nemzeti Meneten így is körülbelül 160-170 ezren voltak, legkevesebb 1,7-1,8-szer többen, mint a Békemeneten.
Ezek – hangsúlyozta Szabó Andrea – mind konzervatív becslések, de úgy véli, biztosan állíthatja, hogy nem voltak kétszer többen az első rendezvényen, sőt, majdnem biztos benne, hogy ha nem is kétszer, de legalább 1,7-szer többen voltak a délutánin, mint a délelőttin. Ezzel arra reagált, hogy Orbán Viktor miniszterelnök – bár akkor még véget sem ért az 1956-os forradalom 69. évfordulóján rendezett budapesti ünnepsorozat – a Facebook-oldalán azt írta: „Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén".