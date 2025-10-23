Orbán Viktor;október 23;1956-os forradalom;békemenet;Magyar Péter;nemzeti menet;

2025-10-23 20:39:00 CEST

Megszámolták, több mint másfélszer annyian lehettek Magyar Péter megemlékezésén, mint a fideszes Békemeneten

Orbán Viktor becslése nem állja meg a helyét.