Népszava;mesterséges intelligencia;felolvasás;

Fényre a képekkel

Csaknem pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. október 29-én több mint 230 ember halálát okozó tragikus árvíz mosta el Valenciát. A régió egyes területein nyolc óra alatt annyi eső esett, mint amennyi egy év alatt szokott.

A spanyol nagyváros már magára talált a döbbenetből, de a veszteségeket nehezen dolgozza fel. A képzőművészeti egyetem hallgatói elhatározták, hogy az elvesztett családok megrongált fényképeinek restaurálásával igyekeznek elősegíteni a tragédia feldolgozását, s hogy a holtak emlékét megőrizhesse a közösség.

A nagyszabású projekt résztvevői a sárban fellelt fotókat ruhaszárító köteleken szárítják.

A szakértő hangsúlyozta, nem áll kapcsolatban az ellenzéki párttal. 