2025-10-24 06:00:00 CEST
Fényre a képekkel
Csaknem pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. október 29-én több mint 230 ember halálát okozó tragikus árvíz mosta el Valenciát. A régió egyes területein nyolc óra alatt annyi eső esett, mint amennyi egy év alatt szokott.
A spanyol nagyváros már magára talált a döbbenetből, de a veszteségeket nehezen dolgozza fel. A képzőművészeti egyetem hallgatói elhatározták, hogy az elvesztett családok megrongált fényképeinek restaurálásával igyekeznek elősegíteni a tragédia feldolgozását, s hogy a holtak emlékét megőrizhesse a közösség.