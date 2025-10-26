Heti abszurd: Békegalamb csőben sütve, orosz hússalátaágyún

Heti abszurd;

Alkalmasint eszembe jutnak azok az országok, ahol az emberek két választás között alig hallanak a politikáról, mert a politika csendben és serényen dolgozik értük, ők pedig csendben és serényen dolgoznak önmagukért és a közösségükért, közben örülnek, szeretnek, búsulnak, lelkesednek, méláznak, egyszóval élnek.

És időnként talán elcsodálkoznak a messzi magyarokon, akiknek fát lehet hasogatni a hátán (máskor meg a hátuk hasogat, mert annyi fát vágtak már másik magyarok hátán), és időnként még áfát is lehet hasogatni a bőrükből, és ezek a furcsa külföldi élőlények esetleg nem pontosan értenek bennünket. És hát magyar legyen a másik magyar talpán, aki bizonyos abban, hogy érti önmagunkat, ezt a különös ország, város, előember, híres görény, büdös patkány, nyomorult amőba, együgyű oligarcha, egysejtű organizmus játékot.

De most megnyugodhatunk végre: a Fidesz parlamenti határozatban állt ki a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd mellett. Ennyi volt. Vége van kicsit.

Az Ország Házában immár mosoly üli torát, szeretet áramlik a padsorokban, alávágások és felvágások, belemenések és agymenések helyett ún. konstruktív párbeszéd zajlását foganatosítják reggel, este meg éjjel. Napközben pedig meglátjuk. A kormányzati plakátkampányokban mostantól az ellenzék is szót kap, a nemzeti konzultációs ívek kérdéseit pedig kart karba öltve fogalmazzák meg erre alapított parlamenti albizottságok. Ó, be jó is lesz, de nézzük a gyönyörűséges mondandót! A kormánypártok, mint írják (mert írásban nem látszik a könnyes röhögés meg a bohócfej, ami gyári beállítás a miniszteriális és fideszes laptopokon), szóval a kormánypártok határozottan elítélik a politikai erőszak és erőszakkeltés minden formáját, s ugyanígy elítélik a szóbeli és fizikai agressziót, amely közvetlenül vagy közvetetten veszélyezteti az állampolgárok és közszereplők biztonságát. Emellett (és hovatovább) kifejezik elkötelezettségüket a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett, mert hisznek az érvek erejében és a kölcsönös megbecsülésen alapuló vitában.

„Te, igazán szerencsétlen hülye bohóc! (…) Narcisztikus, önimádó, hülye barom!” – olvasom a Fidesz–KDNP-zebrán ragadt frakcióvezetőjének a közösségimédia-oldalán, miként becézgeti a Tisza Párt elnökét. „Huszonöt éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt. (…) Figyelj, Magyar Péter! Te teljesen megbolondultál. Már csak egy pszichológus hiányzik a pártelnökségből, hogy teljes legyen a csapat! (…) Ma van a mentális egészség világnapja. Ez alkalomból szeretettel köszöntöm Magyar Pétert!” – kedveskedett politikustársának a frakcióvezető, és egy másik bejegyzésben a biztonság kedvéért megemlítette: „Baloldalról indul a verbális lincselés.”

Ha ilyen a Fidesz békéje, akkor milyen, amikor háborúzik? – adódik a kérdés, és a válaszra alighanem nem kell sokat várnunk.

Elég kinéznünk a fejünkből, és ránéznünk a közösségi médiára, ahol politikai hirdetések nélkül, vagyis a kiskapuk miatt jóval kevesebbel is kapkodhatjuk a fejünket. Mivel a mesterséges intelligencia még nem tart ott, hogy legyen benne egy „Kösz, de ezt azért mégsem!” vagy egy „Menj anyádba!” reakció, így egyre-másra jelennek meg a kormánymédiában a Magyar Pétert lejárató AI-videók.

Ugyan korábban Németh Magányos Harcos Balázs és Szentkirályi Csomagtartó-Bandázs Alexandra is hitet tett a mesterséges intelligencia felelős felhasználása mellett, a jelek szerint egyikük sincs benne Orbán Azonnali Kapituláció Balázs telefonjában, és viszont. Nem sokkal azután, hogy Magyar Pétert az Orbán-papírmasé összezúzását közben ábrázolta egy videó, most egy olyan fotó jelent meg az összes megyei napilap oldalán egyszerre, ahol a Tisza-elnök pórázon, kutyaként masírozik Manfred Weber EPP-frakcióvezető előtt. A címzett ezt nem vette túlságosan jó néven, és megírta a történetet az ominózus fotót is mellékelve, mire Kocsis Máté alig leplezett cinizmussal kiposztolta, hogy ezt az ábrázolást Magyarnál látta először. Nos, elképzelésem sincs, hogy a kormány végül is kivel kötött békét, az ellenzékkel vagy a kutyákkal, vagy a kutya ellenzékekkel, de erősen aggályosnak tűnik az ellenfél dehumanizáló megjelenítése. A görög mitológiában ugyan ez a fajta állati tempó még nagy divatban volt, de általában nem lett jó vége. Zeusz például fehér üszővé változtatta Ió argoszi királylányt, hogy elrejtse őt féltékeny felesége, Héra elől, Lükaón árkádiai király pedig farkasként végezte hitehagyása (és egyéb óvatlan kilengései, úgymint emberhúsfőzés) miatt. Olykor aztán a főistennek szottyant kedve állatalakot ölteni, egyszer például kecses hattyúként csábította el Léda királynét. Nagy az Isten, és az állatkertje sem kicsi, így tűkön ülve várjuk a szorgos harcosklub megoldásait a következő kentaur-

feladványokra.

És ha már Zeusz meg az istennyila: Orbán Viktortól tudjuk, hogy a Fidesz békeháborújában a Digitális Polgári Kör-tagok a lándzsa (partvis, kapanyél, kormánybot is megteszi), a Harcosok pedig a lándzsa hegye. De nincsenek még eléggé kihegyezve a kézitusára, mivel a kormányfő elégedetlen az adatbázisokkal.

„Nem állunk jól. Nem állunk jól”, ismételgette a legutóbbi dzsemborin, ahol azt is elmondta, hogy a DPK-tagok a legkönnyebben elbizonytalaníthatók.

Már látjuk magunk előtt a nyél nélkül repülő hegyeket a kósza tavaszi szélben, de talán azt is megérjük, hogy Mohamedhez megy a hegyhez, és akkor nagy a baj. „Jó gondolkodású embert nagyon keveset, talán egyet sem találunk az ellenfél magterületén” – kritizálta az ellenfeleit Orbán a Telex híre szerint. Szerinte nemcsak politikailag, hanem habitusukban is romlott emberek vannak a Tiszában, ő pedig 1984 óta harcol ezek ellen az emberek ellen (jelzem: a Zebra DPK-s csávó erős a pszichológiai tanácsadásban). Velük szemben, folytatta Orbán, kevés a jó szándék és a példamutatás. „Ha csak ennyit teszünk, akkor nem nyerjük meg a választást, hanem nagyon szimpatikus vesztesek leszünk.” Nem ez az első tévedése a héten, de hát mit tud ő a szimpátiáról. A paráról viszont annál többet.