Az osztrák belügy szerint nem fordították vissza az FTC-szurkolók különvonatát, a magyar mozdonyvezető döntötte el, hogy nem megy tovább

labdarúgás;FTC;Ausztria;Fradi;Európa-liga;

2025-10-24 09:36:00 CEST

A bécsi tárca közölte, hogy nem az osztrák rendőrök állították meg a különvonatot, hanem a magyar mozdonyvezető tagadta meg az utazás folytatását, mivel a vonat megrongálódott.

Az osztrák belügyminisztérium szerint a magyar mozdonyvezető tagadta meg a Fradi-szurkolók utaztatását, mivel a vonat megsérült – írja a 24.hu.

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtök délután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy Facebook-posztjában azt állította, hogy az osztrák rendőrség megállította, majd visszafordította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, megakadályozva, hogy a több mint 1500 Fradi-drukker eljuthasson Salzburgba, a zöld-fehérek Európa-liga mérkőzésére. A tárcavezető bekérette Ausztria nagykövetét, az FTC pedig azt közölte, hogy jogi lépéseket tesz a történtek miatt.

A lap szerint az osztrák sajtóban végigfutott egy közlemény, az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) szóvivője ugyanis a közszolgálati ORF-nek azt nyilatkozta, hogy soha nem volt felelős a magyarországi vonatért, amelyet a MÁV üzemeltetett. Az bécsi belügyminisztérium szintén elutasította és hamisnak nevezte a magyar vádakat, miszerint az osztrák rendőrség visszafordította volna a vonatot. A tárca közlése szerint

az osztrák rendőrök részéről nem történt hivatalos intézkedés, a magyar mozdonyvezető tagadta meg az utazás folytatását, mivel a vonat megsérült.

A tájékoztatás szerint ezután a magyar rendőrség elvégezte az összes hivatalos eljárást, beleértve a ferencvárosi szurkolók Budapestre történő visszaszállítását is. A vonaton és körülötte történt incidenseket követően a magyar vasúttársaság döntött úgy, hogy két kocsit lecsatol és Hegyeshalomban hagy.