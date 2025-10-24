Orbán Viktor: Elfogyott a pénz, az EU-csúcson több miniszterelnök ideges volt

Európai Unió;Orbán Viktor;orosz-ukrán háború;

2025-10-24 07:56:00 CEST

A miniszterelnök szerint a magyarországi ellenzék terve az, hogy megnyúzza a nyugdíjasokat

Cikkünk nemsokára frissül!

A közös éneklés fontos, kinyitja a szíveket – kezdte a hagyományos pénteki rádiónterjújt Orbán Viktor, aki a brüsszeli EU-csúcsról jelentkezett be a Koosuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

A miniszterelnök a fenti kijelentéssel az október 23-i éllami ünnepségen fellépő művészek közreműködését köszönte meg. Azt mondta, mire odaért, már égett a ház, ami az elmondása szerint igaz az orosz-ukrán háborúra és az EU gazdasági versenyképességére is. – Elfogyott a pénz – jelentette ki, hozzáfűzve, amíg az EU-ban a gazdasági növekedés mértéke 1 százalék, a világ átlaga 2 százalék lesz. – Több miniszterelnök ideges volt – mondta erről. Szerinte az orosz-ukrán háború és az azt kísérő EU-s szankciók és a többi nélkül 3-4 százalék lenne a gazdasági növekedés.

Orbán Viktor beszélt arról is, az amerikai-orosz csúcstalálkozó nem került le a napirendről, legfeljebb nem egy héten belül valósul meg. – Két-három nap alatt is létrejöhetnek találkozók. Itt Európában is pontosan tudják, hogy a csúcs nem került le a napirendről, legfeljebb nem egy héten belül valósul meg. Az időpontja kétséges, de hogy lesz, afelől nincs kétség.

Szerinte az európaiak problémája az, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, „Belzebúb polcára helyezték föl”, és nekik probléma találkozni vele. Az amerikai elnök ezzel szemben sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni Vlagyimir Putyinnal – tette hozzá.

A Békemenetről azt mondta, „elsöprő méretű esemény” volt, és azt az üzenetet hordozza, hogy „a magyarok álláspontja, amit itt képviselek, az nem a miniszterelnök, és nem is a kormány álláspontja, hanem mögötte van egy nép”, annak szerinte más a súlya. – Ilyenkor mindenki érzi, hogy felesleges engem nyomás alá helyezni, beszorítani egy sarokba, nem vezetne eredményre.– Egy ország lakossága, egy nép maga nem akarja azt, amit az EU vezetői akarnak itt Brüsszelben – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint hiába mondja a Tisza Párt, hogy ők is békét szeretne, valójában háborúpárti, mert az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták határozza meg a magyarországi ellenzék politikáját, van gazdájuk. Úgy látja, mind a Tisza, mind a DK háborút akar, és arra utasítják őket, hogy a központi vonalat kell támogatni, ami Brüsszelben a háborúpártiságot jelenti. Egyedül a Patrióták Európáért képviselőcsoportja nem háborúpárti az Európai Parlamentben – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor az interjúban kitért a nyugdíj kérdésére is, azt állítva, a magyarországi ellenzék terve az, hogy „megnyúzza” a nyugdíjasokat, a progresszív adózás adóemelést jelent.

A Tisza Párt nyugdíjprogramjáról azt mondta, szerinte hatalmas vita kerekedne abból, ha nem egyenlő arányban növelnék mindenkinek a nyugdíjakat. – Mindenkit óvnék attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte egyszerűen emelni kell a nyugdíjakat.

A 13. havi után be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat, ami napirenden van, foglalkozunk ezzel

– jelentette ki. Majd megjegyezte, ez rengeteg pénzt jelent, és dolgoznak azon, hogy meglegyen rá a fedezet.