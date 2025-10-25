Mundérbecsület

rendőrség;kihallgatás;propaganda;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-10-25 06:00:00 CEST

Egyelőre nem tudhatom, mi volt annak a rendőr ezredesnek a motivációja, aki a felettesei parancsa ellenére a hátsó kijáraton kiengedte Ruszin-Szendi Romuluszt a kaposvári rendőrkapitányság épületéből, hogy ne kelljen a Fidesz heccsajtójával találkoznia.

Tippem azért lenne. Ruszinnak azért volt jelenése gyanúsítottként Kaposváron, mert Kötcsén odébb lökött egy mikrofonnal hadonászó, újságírót játszó propagandistát, aki a kamu „Tisza-adóról” szóló hazugsággal próbálta heccelni a párt biztonságpolitikusát. Itt jegyzem meg, hogy a mundérjából kikászálódni látványosan nem tudó Ruszin katonai dimenziójában a jelenet éppen csak szúnyoghessegetésnek minősül. Ha reflexből ténylegesen fizikai erővel lépett volna fel (ahogy azt a kormánypropaganda rikoltotta), akkor a propagandista urat garantáltan hordágyon viszik el. Tény, hogy Kötcse nem Irak és nem Afganisztán – ahol Ruszin évekig szolgálta a hazát -, lökdösni meg nem szép dolog, úgyhogy ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a propagandisták már szaladtak is feljelenteni, majd az ilyenkor szokásos ügymenet szerint ott vártak kamerával a kaposvári rendőrség épülete előtt, hogy tovább karatergyilkolhassák a hazáját évtizedekig szolgált veteránt.

Szóval könnyen lehet, hogy a rendőrezredesnek átfutott a fején, hogy a bejáratnál várakozó propagandahiénák ugyanazok, akik egy karaktergyilkos, hazug, névtelen cikkel pár hete halálba kergették Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt. Most pedig valamelyik pártcsicskásnak volt pofája rátelefonálni a kaposvári rendőrök feletteseire, hogy rendőrök asszisztáljanak ahhoz, hogy a fidesz propagandistái tovább mocskolhassák a Magyar Honvédség volt vezérkari főnökét. Nos,

minden ilyen mocskos rendszer rothadásának az egyik kísérőjelensége, amikor a rendszer erőszakszerveinél is besokallnak,

és van, aki lesöpri a mundérról a rátapadt koszt.